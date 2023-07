Fulda: Tätliche Auseinandersetzung mit scharfkantigen Gegenstand – Drei Personen verletzt!

Fulda. Am Mittwochabend (12.07.) war die Polizei Fulda im Zusammenhang mit einer gefährlichen Körperverletzung im Bereich des Schlossgartens im Einsatz.

Gegen 20.50 Uhr war es dort nach derzeitigen Erkenntnissen aus bisher unklarer Ursache zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen gekommen. Daraus entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 21-jähriger Mann mit einem scharfkantigen Gegenstand – vermutlich einem Messer – und durch Tritte und Schläge mit einer Eisenstange schwer verletzt wurde. Außerdem wurden zwei weitere Personen durch Tritte und Schläge mit Eisenstangen leicht verletzt. Alle drei Verletzten, bei denen keine Lebensgefahr besteht, kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnten Einsatzkräfte der Polizeistation Fulda – unterstützt von Beamtinnen und Beamten der hessischen Bereitschaftspolizei und zivilen Ermittlerinnen und Ermittlern – vor Ort mehrere Personen antreffen und sistierten diese zur Dienststelle. Sie wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die genauen Hintergründe und Umstände der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zeuginnen und Zeugen, die am Mittwochabend im Bereich des Schlossparks verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0.