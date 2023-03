Gadebusch: Autokorso gegen die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft!

Am 12.03.2023 fand in Gadebusch eine Versammlung in Form eines Autokorsos statt. Daran beteiligten sich ca. 200 Personen in 70 Fahrzeugen. Inhaltlich richtete sich die Versammlung gegen die Einrichtung einer Flüchtlingsunterkunft in Gadebusch. Die Teilnehmer fuhren im Konvoi durch die Stadt Gadebusch, wodurch es zeitweise zu Verkehrseinschränkungen kam. Am Rande der Strecke protestierte eine Gruppe von neun Personen gegen diese Veranstaltung. Es kam jedoch zu keinerlei Störungen der Versammlung. Die Polizei aus Gadebusch begleitete die Versammlung mit eigenen Kräften. Einsatzleitstelle Rostock Polizeipräsidium Rostock

Ronny Tiede