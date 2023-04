Gallus: Auseinandersetzung im Einkaufszentrum

(dr) Am heutigen Freitag, den 28. April 2023, gegen 17.00 Uhr, kam es in einem Einkaufszentrum in der Europa-Allee zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der unter anderem Reizstoff versprüht und ein 40-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt wurde. Ein 28-Jähriger erlitt eine Verletzung an der Hand.

Nach derzeitigen Erkenntnissen gerieten mehrere Personen aus bislang unbekannten Gründen in dem Einkaufszentrum im Bereich des Parkdecks aneinander. In der Folge erlitt ein 40 Jahre alter Mann schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers, die ihm mutmaßlich mit einem Messer zugeführt wurden. Ein 28-Jähriger trug Verletzungen an der Hand davon. Während der Auseinandersetzung wurde zudem Pfefferspray versprüht. Mehrere Beteiligte ergriffen im Anschluss zu Fuß die Flucht.

Der versprühte Reizstoff führte bei einigen Besuchern des Einkaufszentrums zu Atemwegsreizungen. Bereiche in dem Gebäude wurden teilgeräumt und gesperrt. Die zwei verletzten Männer kamen zur medizinischen Behandlung in Krankenhäuser.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.