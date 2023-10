Gangster-City Frankfurt: Streitigkeiten am Bahnsteig – Person ins Gleis gestoßen!

Am Dienstagabend kam es auf Bahnsteig 19 des Frankfurter Hauptbahnhofs zwischen mehreren Personen zu Streitigkeiten. Ein 17-Jähriger wurde in der Folge in das Gleis gestoßen.

Nach ersten Ermittlungen handelte es sich hierbei um Familienstreitigkeiten. Die genauen Hintergründe sind bislang jedoch nicht bekannt.

Wie eine durchgeführte Videoauswertung zeigte, ging ein 29-Jähriger im Rahmen der Streitigkeiten auf zwei 17-Jährige zu und würgte diese. Aus dem daraus resultierenden Handgemenge wurde einer der 17-Jährigen in das Gleis des Bahnsteiges 19 gestoßen. Das Gleis wurde zu dieser Zeit glücklicherweise nicht befahren. Der 17-Jährige wurde hierdurch nicht verletzt.

Jedoch trugen die beiden 17-jährigen Geschädigten Würgemale im Halsbereich davon.

Gegen den 29-jährigen Mann wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.