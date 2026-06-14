GANGSTER-STADT-ALARM IN RÜSSELSHEIM! GEWERBEVEREIN WACHT JETZT ERST AUF – ÜBERFORDERTE STADT SOLL JETZT ENDLICH HANDELN!

Rüsselsheim erlebt eine Debatte, die viele Bürger seit Jahren beschäftigt und die nun mit voller Wucht auch die Wirtschaft erreicht hat. Während Unternehmer, Geschäftsinhaber und Besucher der Innenstadt seit langer Zeit über Unsicherheit, Verwahrlosung und einen spürbaren Verlust an Aufenthaltsqualität klagen, schlägt der Gewerbeverein jetzt öffentlich Alarm. Besonders rund um den Löwenplatz sehen viele Geschäftsleute eine Entwicklung, die sie als dramatisch beschreiben. Offener Drogenkonsum, mutmaßlicher Drogenhandel, Gruppen von Daueraufenthaltsgästen und ein immer schlechteres Sicherheitsgefühl würden das Bild der Innenstadt prägen. Auf der jüngsten Mitgliederversammlung wurde die Lage so emotional diskutiert wie selten zuvor. Die Geduld vieler Unternehmer scheint erschöpft. Die Botschaft an Politik und Verwaltung fiel deutlich aus: Die Innenstadt dürfe nicht länger sich selbst überlassen werden.

Besonders der Löwenplatz steht im Mittelpunkt der Kritik. Der zentrale Treffpunkt der Stadt wird von zahlreichen Geschäftsleuten inzwischen als Symbol einer verfehlten Entwicklung gesehen. Während engagierte Ehrenamtliche mit kulturellen Veranstaltungen, Begegnungsangeboten und neuen Ideen frischen Wind in die Innenstadt bringen wollen, berichten Anwohner und Händler immer wieder von Zuständen, die sie als untragbar empfinden. Viele fühlen sich von Politik und Behörden allein gelassen. Hinzu kommt Ärger über die Verkehrs- und Parksituation. Nach Ansicht vieler Gewerbetreibender werde an manchen Stellen rigoros kontrolliert, während andere Verstöße scheinbar unbeachtet blieben. Die Folge sei wachsender Frust bei Kunden, Händlern und Besuchern. Immer häufiger wird die Frage gestellt, warum offensichtliche Probleme über Jahre hinweg sichtbar gewesen seien, ohne dass nachhaltige Lösungen geschaffen wurden. Für zahlreiche Unternehmer ist längst ein Punkt erreicht, an dem bloße Ankündigungen nicht mehr ausreichen.

Nun will der Gewerbeverein den Druck erhöhen und mit einem offenen Brief ein deutliches Signal an die Stadtspitze senden. Gefordert werden sichtbare Maßnahmen zur Wiederherstellung von Sicherheit, Ordnung und Attraktivität im Herzen Rüsselsheims. Mehr Präsenz von Polizei und Ordnungskräften, konsequentes Vorgehen gegen Drogenkriminalität sowie zusätzliche Sicherheitskonzepte stehen dabei ganz oben auf der Wunschliste. Die Verantwortlichen des Vereins betonen, dass eine lebendige Innenstadt das wirtschaftliche und gesellschaftliche Herz einer Stadt sei. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass Kunden und Besucher dauerhaft fernbleiben könnten, wenn das Sicherheitsgefühl weiter schwindet. Während der Vorstand des Gewerbevereins in seinen Ämtern bestätigt wurde, richtet sich der Blick nun auf das Rathaus. Viele Bürger und Geschäftsleute erwarten nicht länger Diskussionen, sondern sichtbare Ergebnisse. Die kommenden Monate könnten deshalb zu einer entscheidenden Bewährungsprobe für die Zukunft der Rüsselsheimer Innenstadt werden.

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