Gangsterstadt Rüsselsheim: Einbruch an Heiligabend!

Ein Wohnhaus in der Odenwaldstraße geriet am Heiligabend (24.12.), in der Zeit zwischen 16.15 und 18.10 Uhr, in das Visier von Einbrechern. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner, die den Weihnachtsgottesdienst besuchten, aus und drangen durch eine Kellertür gewaltsam in die Räumlichkeiten ein. Offenbar wurde die ungebetenen Besucher bei der Tat gestört und flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.