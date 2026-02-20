GEBÜHREN-HAMMER! MÜSSEN WIR SCHON WIEDER FÜR DIE TV-BOSSEN BLECHEN?

Wird das Flimmern im Wohnzimmer bald zum teuren Luxus-Spaß? Während die Menschen im Land jeden Cent zweimal umdrehen müssen, fordern die Experten der KEF nun tatsächlich noch mehr Geld von uns Bürgern. Ab übernächstem Jahr soll der Rundfunkbeitrag für jeden Haushalt steigen, damit ARD und ZDF ihre Kassen füllen können. Die Kommission hat ihren Bericht bereits an die Politik übergeben und macht damit den Weg frei für den nächsten Griff in unsere Taschen. Es ist die Nachricht, auf die Millionen Beitragszahler zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen liebend gerne verzichtet hätten, während die Sender munter weiter ihre Programme planen.

In den Staatskanzleien der Bundesländer brodelt es gewaltig wegen der neuen Pläne! Schon in der Vergangenheit gab es heftigen Widerstand gegen die ständigen Erhöhungen, und etliche Landeschefs schalteten auf stur, um ihre Bürger vor weiteren Belastungen zu schützen. Auch wenn das jetzige Plus etwas niedriger ausfällt als ursprünglich befürchtet, bleibt die Skepsis riesig. Ob die Politik am Ende wirklich einknickt und die Erhöhung durchwinkt, steht noch völlig in den Sternen, denn der Zoff hinter den Kulissen ist bereits in vollem Gange. Die Experten verteidigen ihre Rechnungen zwar als absolut korrekt und wasserdicht, doch viele Ministerpräsidenten zögern und wollen das letzte Wort noch nicht gesprochen haben.

Die Sender-Chefs scharren derweil schon mit den Hufen und pochen auf ihr Recht! Der Chef der zuständigen Kommission zeigt sich zwar dankbar für die vermeintlich gute Botschaft einer moderaten Steigerung, doch die rechtliche Lage ist extrem angespannt. Da ARD und ZDF bereits den Weg vor das höchste deutsche Gericht gesucht haben, hängt das Schicksal unserer Gebühren nun am seidenen Faden der Justiz. Die Politik steckt in der Zwickmühle zwischen den Forderungen der Rundfunkanstalten und dem wachsenden Unmut der Beitragszahler, die sich fragen, wann der Gebühren-Wahnsinn endlich ein Ende findet. Es bleibt ein Nervenkrieg auf Kosten der Zuschauer, bei dem am Ende nur eines sicher scheint: Billiger wird das Fernsehen wohl nie wieder.

