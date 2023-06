Rüsselsheim: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr!

Am 07.06.2023 wurde gegen 23.36 Uhr ein 34-jähriger Mann aus Rüsselsheim festgenommen, als dieser zuvor mittels einer LED-Bauleuchte von einer Fußgängerüberführung der BAB 60 in Höhe Rüsselsheim, Stahlstraße die Fahrzeuge aus Richtung Rüsselsheimer Dreieck kommend in Fahrtrichtung Mainz anstrahlte und hierdurch eine nicht unerhebliche Gefährdung von Verkehrsteilnehmern auslöste. Zudem war die Bauleuchte und zwei größere Zusatzakkus derart unsicher auf dem Brückengeländer abgestellt gewesen, wodurch diese jederzeit hätten herunter auf die Fahrbahn fallen können. Die Person stand zum Tatzeitpunkt stark unter Alkoholeinfluss, ein Atemalkoholtest ergab 2,30 Promille. Aus diesem Grunde musste sich der Rüsselsheimer einer Blutentnahme unterziehen, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang werden betroffene Verkehrsteilnehmer, welche die BAB 60 im Zeitraum am 07.06.23 von 22.00-23.36 Uhr in Richtung Mainz befuhren und geblendet wurden, sich mit der Polizeistation in Rüsselsheim unter Tel.: 06142-6960 in Verbindung zu setzen.