Gefahr im Verzug: Aufsichtsbeschwerde gegen das Paul-Ehrlich-Institut wegen Krebsrisiko nach mRNA-Impfung

Im Juli und September 2025 wurden zwei sehr große Studien nach Begutachtung (Peer Review) veröffentlicht, die beide ein massiv erhöhtes Krebsrisiko nach Verabreichung von Gen-basierten Arzneimitteln wie Comirnaty statistisch signifikant nachweisen. Nachdem eine zeitnahe Reaktion des in Deutschland für die Überwachung dieser Arzneimittel zuständigen Paul-Ehrlich-Instituts (PEI) entgegen einschlägiger gesetzlicher Vorgaben ausblieb, hat der Biologe und Pharmaexperte Dr. Jürgen O. Kirchner beim zuständigen Bundesgesundheitsministerium eine Aufsichtsbeschwerde gegen das PEI eingereicht. Darin geht Dr. Kirchner davon aus, dass das Krebsrisiko der mRNA-Arzneimittel auf die in mehreren begutachteten Veröffentlichungen aufgezeigten DNA-Verunreinigungen zurückzuführen ist. Aufgrund der enormen Bedeutung dieses Schrittes für die öffentliche Gesundheit, ruft Prof. Dr. Sucharit Bhakdi in diesem Video zur Unterstützung von Dr. Kirchner auf. Ziel ist es, dass das PEI als zuständige Behörde durch das Bundesministerium für Gesundheit angewiesen wird, die für derartig gravierende Alarmsignale der Arzneimittelsicherheit gesetzlich vorgeschriebenen Maßnahmen umgehend durchzuführen. https://www.mwgfd.org/2025/10/gefahr-im-verzug-ein-brisanter-vorstoss-von-dr-juergen-kirchner/ Die Aufsichtsbeschwerde ist mit den wesentlichen Anlagen diesem Beitrag beigefügt und in deutscher und englischer Version zum Download verlinkt.

Ebenso finden Sie in dem Beitrag die Links zu den Veröffentlichungen der Videobotschaft auf Youtube und Rumble.



(Quelle: MWGFD.org)