Was für ein politischer Krimi um Österreichs gescheiterte Regierungsbildung! Eigentlich schien die Ausgangslage nach der Nationalratswahl vom 29. September 2024 klar: Die FPÖ war mit 1.408.512 Stimmen, 28,8 Prozent und 57 Mandaten erstmals stärkste Kraft geworden, vor der ÖVP mit 26,3 Prozent und 51 Mandaten sowie der SPÖ mit 21,1 Prozent und 41 Mandaten. Nach dem Scheitern anderer Regierungsvarianten beauftragte Bundespräsident Alexander Van der Bellen FPÖ-Chef Herbert Kickl am 6. Januar 2025 mit der Bildung einer Bundesregierung. Doch aus klassischen Koalitionsverhandlungen entwickelte sich innerhalb weniger Wochen ein Machtkampf um Schlüsselressorts, Sicherheitsbehörden und die zukünftige Kontrolle über das österreichische Innenministerium. Besonders dieses Ministerium wurde zum Zankapfel zwischen FPÖ und ÖVP. Die Freiheitlichen beanspruchten neben dem Kanzleramt auch das Innen- und Finanzministerium, während die Volkspartei insbesondere das Innenressort nicht aus der Hand geben wollte. Jetzt bekommt dieser Streit durch einen Bericht des „Standard“ eine völlig neue Dimension: Demnach sollen während der entscheidenden Phase der Verhandlungen Hinweise auf Warnungen ausländischer Nachrichtendienste in die Gespräche eingeflossen sein. Aus Kreisen damaliger Verhandler im Umfeld der ÖVP habe es dem Bericht zufolge geheißen, internationale Geheimdienste hätten vor einer Regierungsbeteiligung der FPÖ gewarnt. Besonders brisant: Angeblich soll sogar eine Art Warnschreiben aus den USA nach Wien gelangt sein, dessen Absender die CIA gewesen sein soll. Eine vom „Standard“ als sehr gute, aber anonym bleibende Quelle bezeichnete Person bestätigte dem Medium zudem, dass neben den Vereinigten Staaten auch britische und weitere Nachrichtendienste beteiligt gewesen sein sollen. Öffentlich bestätigt ist ein solcher CIA-Brief allerdings bis heute nicht. Genau das macht den Fall so explosiv: Auf der einen Seite stehen konkrete Medienberichte über Warnungen internationaler Dienste, auf der anderen Seite fehlen öffentlich zugängliche Dokumente oder offizielle Bestätigungen, mit denen sich nachvollziehen ließe, was tatsächlich übermittelt wurde, in welcher Form dies geschah und welchen Einfluss solche Informationen auf die österreichischen Verhandler hatten.

Der Zeitpunkt könnte politisch kaum spektakulärer sein. Die entscheidende Phase der Regierungsbildung fiel in den Januar und Februar 2025, also genau in den Machtwechsel in Washington. Bis zum 20. Januar amtierte Joe Biden als US-Präsident, anschließend übernahm Donald Trump erneut das Weiße Haus. Kickl selbst war nach übereinstimmenden Medienberichten zur Amtseinführung Trumps eingeladen worden, reiste allerdings nicht nach Washington und erklärte, sein Platz sei wegen der laufenden Regierungsverhandlungen in Österreich. Gleichzeitig verschärfte sich in Wien der Kampf um die Ministerien. Gerade das Innenministerium war weit mehr als irgendein Ressort, denn dort liegen zentrale Zuständigkeiten für Polizei, Staatsschutz und Sicherheitsstrukturen. Die FPÖ beharrte auf dem Ressort, während die ÖVP dagegenhielt. Dokumente aus den damaligen Gesprächen zeigen, wie tief die Differenzen bereits waren: Ein Verhandlungsprotokoll umfasste 223 Seiten, zahlreiche Themen waren noch offen, und Anfang Februar eskalierte der Streit über die Aufteilung der Ministerien endgültig. Am 11. Februar legte die FPÖ der ÖVP nach Medienberichten ein letztes Angebot vor und hielt dabei weiterhin an Innen- und Finanzministerium fest. Einen Tag später war Schluss. Herbert Kickl ging zum Bundespräsidenten und legte am 12. Februar 2025 den Regierungsbildungsauftrag zurück. In seinem offiziellen Schreiben erklärte er, die ÖVP sei trotz mehrerer freiheitlicher Zugeständnisse bei entscheidenden Kompromissen nicht bereit gewesen, sich zu einigen. Die ÖVP wiederum stellte die Ursachen des Scheiterns anders dar und verwies ihrerseits auf mangelnde Bewegung der FPÖ und erhebliche Differenzen zwischen beiden Parteien. Damit steht fest: Der Streit um das Innenministerium war real und zentral. Neu und politisch hochbrisant ist dagegen die Frage, ob internationale Sicherheitsbedenken dabei tatsächlich eine entscheidende Rolle spielten. Sollte die ÖVP bei ihrer Haltung auch auf Warnungen verbündeter Geheimdienste zurückgegriffen haben, würde dies den damaligen Konflikt in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen. Das wäre allerdings noch lange kein Beweis dafür, dass CIA, MI6 oder andere Dienste die Regierungsbildung „gesteuert“ oder einen Kanzler Kickl gezielt verhindert hätten. Dafür gibt es bislang keine öffentlich belegten Nachweise. Der „Standard“ berichtet vielmehr, dass entsprechende Warnungen in die Verhandlungen hineingetragen worden seien und damit die ÖVP in ihrer Position bestärkt worden sein soll, das Innenministerium nicht der FPÖ zu überlassen. Das ist ein gravierender Unterschied zwischen einer sicherheitspolitischen Warnung und einer nachgewiesenen ausländischen Einflussoperation.

Damit steht plötzlich eine Frage im Raum, die weit über Herbert Kickl und Christian Stocker hinausgeht: Wie stark wirkten internationale Sicherheitsinteressen auf Österreichs Regierungsbildung ein? Der spektakuläre Bericht liefert darauf bisher keine endgültige Antwort, aber er sorgt dafür, dass die Geschichte der gescheiterten blau-schwarzen Koalition neu diskutiert wird. Fest steht: Kickl nahm den Regierungsbildungsauftrag tatsächlich an, verhandelte rund fünf Wochen mit der ÖVP und gab den Auftrag erst am 12. Februar zurück, nachdem keine Einigung zustande gekommen war. Seine eigene Darstellung lautete, die ÖVP habe entscheidende Kompromisse verweigert; Vertreter der ÖVP widersprachen dieser Interpretation und machten ihrerseits die FPÖ für das Scheitern verantwortlich. Genau hier beginnt der neue Geheimdienst-Komplex. Wenn Warnungen aus den USA, Großbritannien oder anderen Partnerstaaten tatsächlich während dieser Gespräche kursierten, muss sauber getrennt werden zwischen belegten Vorgängen und Spekulationen: Belegt sind die Medienberichte über entsprechende Aussagen aus Verhandlerkreisen. Nicht öffentlich belegt ist bislang der Inhalt oder überhaupt die Existenz eines konkreten CIA-Briefes. Ebenso wenig ist bewiesen, dass Nachrichtendienste den ausdrücklichen Auftrag hatten, eine FPÖ-geführte Bundesregierung oder Herbert Kickl als Kanzler zu verhindern. Die US-Botschaft erklärte laut „Standard“, die Vereinigten Staaten respektierten Österreichs Entscheidungen über seinen politischen Kurs und arbeiteten mit der Regierung zusammen, für die sich Österreich entscheide. Großbritannien äußerte sich demnach nach der üblichen Linie nicht zu nachrichtendienstlichen Angelegenheiten. Deshalb bleibt am Ende ein politischer Stoff wie aus einem Thriller: eine gewonnene Wahl, ein Kanzlerkandidat, ein erbitterter Kampf um das Innenministerium, anonyme Geheimdienstinformationen und die Frage, welche Warnungen hinter verschlossenen Türen tatsächlich auf dem Tisch lagen. Nur eines lässt sich schon jetzt sagen: Die Regierungsbildung des Jahres 2025 war offenbar komplizierter, als es die öffentliche Auseinandersetzung um Ministerposten zunächst vermuten ließ. Ob daraus irgendwann der Nachweis einer direkten ausländischen Einflussnahme wird oder ob es bei sicherheitspolitischen Warnungen unter Partnerdiensten blieb, kann derzeit seriös nicht entschieden werden. Genau deshalb dürfte diese Geschichte Österreich noch länger beschäftigen.

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