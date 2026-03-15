GEHEIMPLAN IM GESUNDHEITS-SYSTEM! REGIERUNG SUCHT MILLIARDEN – DROHEN JETZT HÄRTERE BELASTUNGEN FÜR PATIENTEN?

Berlin – Hinter den Kulissen der deutschen Gesundheitspolitik läuft eine der brisantesten Operationen der vergangenen Jahre. Den gesetzlichen Krankenkassen droht im kommenden Jahr ein gewaltiges Milliardenloch. Die Regierung weiß längst: Ohne harte Einschnitte wird das System kaum stabil bleiben. Deshalb arbeitet seit Monaten eine Expertenkommission im Hintergrund an drastischen Sparvorschlägen. In wenigen Wochen will Gesundheitsministerin Nina Warken ihre große Reform präsentieren. Doch schon jetzt ist klar: Die geplanten Maßnahmen könnten Millionen Versicherte unmittelbar treffen.

Innerhalb der schwarz-roten Koalition läuft parallel eine streng abgeschirmte politische Abstimmung. Eine interne Arbeitsgruppe aus führenden Fachpolitikern von Union und SPD soll die Vorschläge der Experten vorab prüfen und politisch entschärfen. Hinter verschlossenen Türen wird über eine Art Filter entschieden: Welche Einschnitte sind politisch durchsetzbar – und welche könnten für zu viel Aufruhr sorgen. Ziel ist es offenbar, die Reform so vorzubereiten, dass sie gemeinsam durchgesetzt werden kann, ohne dass die Koalition öffentlich zerbricht. Offiziell äußert sich das Ministerium zu diesem Vorgehen nicht.

Doch die Liste möglicher Sparmaßnahmen sorgt bereits jetzt für Diskussionen. Im Gespräch sind unter anderem deutlich höhere Abgaben auf Tabakprodukte, die Milliarden in die Kassen spülen könnten. Auch eine neue Zuckerabgabe auf süße Getränke wird von Teilen der Politik gefordert. Gleichzeitig wird über höhere Rabatte der Pharmaindustrie für Medikamente verhandelt, was ebenfalls Milliarden einsparen könnte. Besonders umstritten ist jedoch ein möglicher Kahlschlag im Pflegebudget der Krankenhäuser. Kritiker warnen, dass dies zwar kurzfristig Geld bringen könnte, langfristig aber auf Kosten der Patienten gehen würde. Auch strengere Regeln beim Facharztbesuch oder höhere Zuzahlungen für Versicherte stehen weiterhin im Raum – ein Szenario, das viele Bürger mit Sorge verfolgen.

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