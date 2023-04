Geisenheim-Johannisberg: Gräber auf dem Friedhof verwüstet – Festnahme

Geisenheim, Friedhof Johannisberg, Samstag, 29.04.2023, 18:40 Uhr Am frühen Samstagabend gegen 18:40 Uhr gingen bei der Polizei in Rüdesheim mehrere Hinweise auf einen Mann ein, der auf dem Johannisberger Friedhof Gräber verwüsten würde. Diese Person konnte nach kurzer Fahndung noch auf dem Friedhof durch Beamte der Polizeistation Rüdesheim festgenommen werden. Es handelte sich um einen 50-jährigen Mann aus Oestrich-Winkel. Dieser hatte aus bis jetzt nicht nachvollziehbaren Gründen an mehreren Grabstätten die Bepflanzung herausgerissen und Grabschmuck zerstört. Da der Mann einen geistig verwirrten Eindruck machte, wurde er durch die Streif in eine Psychiatrische Klinik verbracht. Auf der Fahrt in die Klinik spuckte er dann auch noch den Fahrer des Streifenwagens an. Der Mann wurde zur weiteren Behandlung seines Zustandes in der geschlossenen Abteilung der Klinik untergebracht.

Polizeipräsidium Westhessen