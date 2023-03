Geisenheim: Mit Gürtel ins Gesicht geschlagen!

Am Freitag, den 24.03.2023 kam es gegen 23:00 Uhr in der Prälat-Werthmann-Straße in Geisenheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 21-jährigem Mann aus Oestrich-Winkel einem 19-jährigem Geisenheimer, welcher den Geschädigten mit einem Gürtel ins Gesicht geschlagen haben soll. Der Geschädigte wurde aufgrund seiner Verletzungen im Rüdesheimer Krankenhaus behandelt. Der Beschuldigte wurde für weitere Maßnahmen zunächst zur Polizeistation Rüdesheim verbracht und im Anschluss entlassen.

Polizeipräsidium Westhessen