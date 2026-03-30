+++ GELD-ZOFF BEI DEN OCHSENKNECHTS! EX-FREUNDIN ZEIGT JIMI BLUE AN – 12.000 EURO STREIT SORGEN FÜR NEUEN SKANDAL! +++

Der nächste Knall im Promi-Kosmos: Jimi Blue Ochsenknecht steht erneut im Fokus der Justiz! Seine Ex-Freundin Laura-Marie Geissler hat in München Anzeige erstattet – und es geht um richtig viel Geld. Im Raum steht ein Darlehen in Höhe von zwanzigtausend Euro, von dem laut ihrem Vorwurf noch ein erheblicher Teil fehlt. Die Beziehung ist längst Geschichte, doch der finanzielle Streit eskaliert jetzt mit voller Wucht!

Was hinter den Kulissen lief, sorgt für Stirnrunzeln: Die Ex-Partner sollen sich einst vertraut haben, doch nun ist davon offenbar nichts mehr übrig. Laut Anzeige geht es konkret um eine offene Summe von zwölftausend Euro, die bisher nicht zurückgezahlt worden sein soll. Ein Fall, der nicht nur privat, sondern auch rechtlich brisant ist – denn Betrugsvorwürfe wiegen schwer und könnten für den Schauspieler ernste Konsequenzen haben.

Und wie reagiert die Justiz? Die Staatsanwaltschaft in München hält sich bedeckt, gibt bislang keine Details preis. Schweigen statt Klartext! Währenddessen brodelt die Gerüchteküche weiter und der öffentliche Druck wächst. Für Jimi Blue bedeutet das: neuer Ärger, neue Schlagzeilen – und ein Skandal, der noch lange nicht vorbei sein dürfte!

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