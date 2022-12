Gelsenkirchen: Familien-Streit an Heiligabend eskaliert!

Familiäre Streitigkeiten haben am Samstag, 24. Dezember 2022, zu einem Polizeieinsatz in Bulmke-Hüllen geführt. Ein 30-jähriger Gelsenkirchener hatte gegen 19.15 Uhr an der Hüttenstraße randaliert und seine gleichaltrige Ehefrau bedroht, gewürgt und leicht verletzt. Verletzt wurde auch die 52-jährige Mutter der Gelsenkirchenerin, als sie von der Mutter des 30-Jährigen angegriffen wurde. Gemeinsam mit seinen Eltern verließ der Gelsenkirchener die Wohnung, noch bevor Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen. Die Beamten trafen den Mann kurze Zeit darauf gemeinsam mit seinen Eltern in einem Auto an einer Tankstelle an der Bismarckstraße an. Sie stellten bei dem 30-Jährigen aufgefundenes Cannabis sicher, sowie ein Messer, das in dem Wagen lag. Zudem führten die Beamten eine Gefährderansprache mit den Anwesenden durch und erteilten dem Mann ein Rückkehrverbot für die Wohnung an der Hüttenstraße.