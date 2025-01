Bitte auf Telegram folgen: https://t.me/pressecop24 und auf X: https://x.com/PRESSECOP

Die gemeinnützige Organisation React19 hat über 1 Million Zuschüsse an Personen vergeben, die durch COVID-19-Impfstoffe verletzt wurden, was die Unzulänglichkeiten des Impfstoffausgleichsprogramms der Bundesregierung aufdeckt. Die USA Das Countermeasures Injury Compensation Program (CICP) hat seit seiner Gründung im Oktober 2009 nur 440.000 US-Dollar für COVID-19-bedingte Verletzungen gezahlt. In der Zwischenzeit greifen gemeinnützige Organisationen an der Basis wie React19 ein, um das zu tun, was Pharmaunternehmen tun sollten – um die Bedürfnisse von Personen zu erfüllen, die durch Impfstoffe verletzt wurden.

Die gemeinnützige Organisation REACT19 tritt auf, um das zu tun, was Impfstoffunternehmen tun sollten

REACT19, gegründet von Personen, die Nebenwirkungen auf COVID-19-Impfstoffe erlebt haben, ist zu einer Rettungsleine für Tausende geworden, die auf Anerkennung und finanzielle Unterstützung warten. Die Bemühungen von React19 kommen, da das CICP mit einem Anstieg der Ansprüche konfrontiert ist, mit über 13.000 COVID-19-bezogenen Einreichungen seit der Einführung des Impfstoffs – das 27-fache der Anzahl der im ersten Jahrzehnt des Programms eingegangenen Anträge. Selbst diese Ansprüche machen einen kleinen Bruchteil der Gesamtzahl der Personen aus, die unter anderem durch COVID-19-Impfstoffe, Grippeimpfstoffe, HPV-Impfstoffe verletzt wurden.

React19 wurde als Gemeinschaft für Menschen gegründet, die durch die Impfungen im Zuge der Einführung des COVID-19-Impfstoffs verletzt wurden. „Wir haben uns durch unseren gemeinsamen Kampf gefunden“, heißt es auf der Website der Organisation. Sein CareFund, der finanzielle Unterstützung für medizinische Behandlungen und Therapien bietet, hat inzwischen über 1 Million US-Dollar an Personen verteilt, die durch den Impfstoff verletzt wurden.

Joel Wallskog, Co-Vorsitzender von React19 und Orthopäde, der durch Modernas Impfstoff verletzt wurde, betonte die Bedeutung des Meilensteins. „Das Erreichen dieses Meilensteins ist sowohl ein Beweis für die Großzügigkeit unserer Spender als auch eine ernüchternde Erinnerung an das systemische Versagen, COVID-19-Impfstoff-verletzte Patienten angemessen zu unterstützen“, sagte Wallskog in einer Pressemitteilung. „Wir werden nicht ruhen, bis jede verletzte Person die Anerkennung, Pflege und Entschädigung erhält, die sie verdient.“

Das CICP-Programm der Regierung entschädigt nur 3 % der Ansprüche auf Impfstoffverletzungen

Der Erfolg der Organisation bei der Reaktion auf die Bedürfnisse von Personen, die durch den Impfstoff verletzt wurden, steht in scharfem Kontrast zu den Kämpfen des CICP. Laut einem Bericht des Government Accountability Office (GAO) vom Januar 2024 hat das CICP nur ein Viertel der seit der Einführung des Impfstoffs eingereichten COVID-19-Ansprüche überprüft. Von den insgesamt 13.824 geprüften Ansprüchen – einschließlich Nicht-COVID-19-Fällen – wurden nur 92 oder 3 % als entschädigt eingestuft. Aufgrund der gemeldeten Versagen haben sich Millionen von Menschen nicht die Mühe gemacht, ihre Zeit damit zu verschwenden, die Regierung um Hilfe zu bitten.

Das CICP, das 2009 gegründet wurde, um Personen, die durch Gegenmaßnahmen wie Impfstoffe verletzt wurden, zu entschädigen, wurde von der Menge an COVID-19-Ansprüchen überwältigt. Der GAO-Bericht nannte Personalmangel, veraltete Informationsverarbeitungssysteme und begrenzte medizinische und wissenschaftliche Beweise als Haupthindernisse für eine rechtzeitige Überprüfung von Ansprüchen.

Mary Denigan-Macauley, Gesundheitsdirektorin von GAO, stellte fest, dass die Health Resources and Services Administration (HRSA), die die CICP überwacht, Schritte unternommen hat, um diese Probleme anzugehen. „Sie stellten zusätzliches Personal ein und stellten es ein, um die Kapazität zu erweitern, und starteten ein Webportal und neue Software, um bei der Einreichung von Ansprüchen und Statusaktualisierungen zu helfen“, sagte Denigan-Macauley gegenüber The Defender. HRSA hat auch eine Vorlage für medizinische Berichte entwickelt, um den Überprüfungsprozess zu rationalisieren.

Trotz dieser Bemühungen bleibt der Fortschritt des CICP langsam. Bis Dezember 2024 waren nur 3 % der COVID-19-Anträge zur Entschädigung genehmigt worden, wobei die meisten aufgrund unzureichender Krankenakten, Nichterfüllung des Nachweisstandards oder verpasster Einreichungsfristen abgelehnt wurden. Die strengen Richtlinien des Programms sind so manipuliert, dass sie die Existenz offensichtlicher Impfverletzungen leugnen. Um die Sache noch schlimmer zu machen, ist der Entschädigungspool völlig unzureichend, um den realen medizinischen Bedürfnissen von Einzelpersonen gerecht zu werden, insbesondere von Personen, die ihre Angehörigen durch die Impfstoffe verloren haben.

Für Personen wie Doug Cameron, einen Rancher aus Idaho, der 10 Tage nach Erhalt des COVID-19-Impfstoffs von Johnson & Johnson eine Lähmung entwickelte, sind die Verzögerungen sehr persönlich. Cameron und seine Frau Carla reichten im Januar 2022 einen CICP-Antrag ein. Fast zwei Jahre später bleibt ihre Behauptung ungelöst.

„Ja, es liegt immer noch auf dem Schreibtisch von jemandem zur medizinischen Untersuchung“, sagte Carla Cameron im November 2024 gegenüber The Defender. Ihre Frustration spiegelt die von Tausenden anderer wider, die auf Antworten und Unterstützung warten.

Ein Aufruf zur systemischen Reform

Die Zuschüsse von React19 sind zwar signifikant, aber nur eine Notlösung. Die gemeinnützige Organisation räumt ein, dass ihr CareFund im Verhältnis zum Ausmaß des Bedarfs „kritisch unterfinanziert“ ist. „Es gibt Tausende von Menschen, die immer noch auf Hilfe warten“, erklärte die Organisation.

Der Meilenstein von React19 zeigt die dringende Notwendigkeit einer systemischen Reform im Umgang mit Impfstoffverletzungen auf. Die Einschränkungen des CICP – seine engen Förderkriterien, strengen Fristen und die Abhängigkeit von sich entwickelnden wissenschaftlichen Erkenntnissen – haben viele ohne Rückgriff gelassen.

Während Basismaßnahmen wie React19 die Lücke füllen, argumentieren Befürworter, dass die Regierung und Pharmaunternehmen mehr tun müssen, um diejenigen zu unterstützen, die durch COVID-19-Impfstoffe verletzt wurden. „Dieser Meilenstein unterstreicht die krassen Unzulänglichkeiten des Gegenmaßnahmen-Verletzungs-Kompensationsprogramms der US-Regierung“, berichtete TrialSiteNews. „Die Bemühungen von React19 unterstreichen die dringende Notwendigkeit alternativer Mechanismen, um die systemische Vernachlässigung von Impfpatienten zu bekämpfen.“

Bis dahin müssen Kirchen und andere gemeinnützige Organisationen die Bedürfnisse derjenigen erfüllen, die von Regierungen und Pharmariesen in die Irre geführt wurden. Um Opfern von Impfverletzungen zu helfen, wenden Sie sich an React19.org.

Zu den Quellen gehören:

ChildrensHealthDefense.org

React19.org

OpenVAERS.com

HSRA.gov

newstarget.com