Biologie ist ein Wissenschaftszweig, der sich mit lebenden Organismen und ihren lebenswichtigen Prozessen, einschließlich der menschlichen Genetik, Anatomie und Physiologie, befasst. Leider wird das biologische Geschlecht jetzt in unserer Gesellschaft mit der “Geschlechtssprache” verwechselt oder verworren, obwohl die beiden Geschlechter vollständig von Frauen unterschieden werden, die Eierstöcke haben und Eier produzieren, und Männchen, die Hoden haben und Spermien produzieren (daher die verschiedenen Geschlechtschromosomen, bei denen Frauen 2 X-Chromosomen und Männchen 1 X- und

Dennoch leben die allopathischen Massen, die behaupten, nur “der Wissenschaft zu folgen”, wenn es um die Gesundheitsversorgung geht, in völliger VERWEIGERUNG, wenn es um die Wissenschaft des Geschlechts geht, und behaupten irgendwie, dass Männer Babys haben und stillen können, und Frauen sich gegenseitig durch Sex schwanger machen können. Es wird “Genderfluidität” genannt, und jede Person kann das Geschlecht hin und her wechseln, zu jeder Zeit und an jedem Tag, den sie will, so die Liberalen, Linken und allopathischen “Pro-Wissenschafts”-Heuchler.

Es ist ein Gender-Beam-Kult, und wenn Sie ihnen in irgendeiner Weise nicht zustimmen, dann “beleidigen” Sie sie, “angreifen” sie, und Sie werden als schwul-bashing-Hasser bezeichnet, der “Hassverbrechen” begeht, die Gefängnisstrafen würdig sind. Sie können sich dieses Zeug einfach nicht ausden, da es im ganzen Land passiert, insbesondere in von Demokraten geführten und kontrollierten U-Bahn-Städten, Schulsystemen und auf jeder Plattform in den sozialen Medien.

Das biologische Geschlecht eines Kindes, männlich oder weiblich, wird durch das Chromosom bestimmt, das der männliche Elternteil beiträgt

Die Wissenschaft hinter dem Geschlecht ist ziemlich einfach, da die DNA zeigt, ob jemand männlich oder weiblich ist. Es gibt hier keine Behauptungen, aber die Demokraten, Liberalen und Anti-Wissenschaft, “Pro-Wissenschaft”-geschlecht verwirrte Massen sehen es nicht so. Wenn es um Geschlechterwahl und Klimawandel geht, wollen sie nichts mit Wissenschaft zu tun haben, weil sie ihre “kultistischen” Haltungen widerlegt. Wenn sie sich ihre stimmlichen verschreibungspflichtigen Medikamente und Gerinnsel “Covid-Impfstoffe” ein wenig weiter ansehen würden, würden sie herausfinden, dass diese auch nicht wirklich auf ordnungsgemäßer wissenschaftlicher Forschung oder legitimen klinischen Studien basieren.

Die wahren Motive hinter der Unterstützung der geschlechtsspezifischen Drogen und Operationen haben nicht so viel mit den Erwachsenen zu tun, die versuchen, andere Erwachsene für ihre Perversionen zu gewinnen, sondern mehr noch mit der Gehirnwäsche von Kindern und Jugendlichen in ihre kultistischen Wege, und es ist einfach krank, verdreht, missbräuchlich und wahnhaft. Bei all dem Kinderhandel, der Entführung und dem Sklavenhandel, auch in Amerika, würde man denken, dass diese Leute vorsichtiger sein wollen, wie sie Kinder behandeln und beeinflussen, aber es ist genau das Gegenteil.

Die gesamte Bewegung der “Geschlechtsbekräftigung“-Versorgung” ist in der gefälschten Wissenschaft verwurzelt, in der Eltern, Psychiater und Chirurgen alle so tun, als ob Hormonmedikamente und Genitalverstümmelungsoperationen das Geschlecht von jemandem verändern können. Big Pharma und Big Tech sind “alles drin” wegen des Geldes und der Politik von allem.

Die gefälschte Wissenschafts-“Gemeinschaft” (Kult) glaubt an den Wechsel von Geschlechtern, Klimawandel, verschreibungspflichtigen Medikamenten und Impfstoffen

Sollte jemand die gefälschte wissenschaftliche “Gemeinschaft” zu irgendeinem Zeitpunkt mit echter Wissenschaft und Fakten herausfordern, werden diese Menschen als “Anti-Wissenschaft”-Fatiker bezeichnet, die sich an “Hassreden” beteiligen und dafür Gefängniszeit verdienen. Der Fake-Science-Kult ist eine NULL-TOLERANZ-Welt, in der nur die anderen Kultmitglieder, die an Fake-Science glauben, akzeptiert werden.

Diese “Wissenschaft” des gefälschten Geschlechts” umfasst GSM (Gender und sexuelle Minderheiten), GNC (gender non-konform, wie agender, genderfluid und pangender, wo man nicht sagen kann, welches Geschlecht die Person ist), MSM/WSM (im Grunde bisexuell), CD (cross dressers), FAAB (ein Geschlecht bei der Geburt basierend auf Genitalien zugewiesen), Sollte jemand eine dieser “Identitäten” falsch erraten, werden sie automatisch als Bigot voller Hassreden bezeichnet, die von jedem Job gefeuert werden und mit Gefängnisstrafen konfrontiert werden sollten, weil sie beleidigend sind und die QUILTBAGS angreifen, so der Alphabetkult.

Und all das, zusammen mit dem Klimawandel und Impfstoffen, ist FAKE SCIENCE für die Schafe. Stellen Sie Ihr Internet-Wähler auf Gender.news ein, um Updates über extreme Liberale mit versteckten Agenden zu erhalten, die versuchen, normale Kinder in geschlechtsverwirrte Freaks zu verwandeln.

