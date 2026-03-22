GENIALE AfD-WÄHLERIN SPRENGT DAS NETZ „WANN VERSTEHEN DIE BÜRGER ENDLICH?“ DAS IST ES!

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „GENIALE AfD-WÄHLERIN SPRENGT DAS NETZ „WANN VERSTEHEN DIE BÜRGER ENDLICH?“ DAS IST ES!“

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Die überwiegende Mehrheit der Dumm-Michel rafft es wirklich nicht, dass Sie betrogen wird, massivst seit Mme. HosenAnzug ( habe Mir fest geschworen diesen Namen nie mehr auszusprechen ). Wahl_O_Mat, Wahl_per_Post, Digital .. HaHaHaHaHa, ist u.a. dafür extra erfunden worden, Andere schaffen diesen Mist schon wieder ab. Schlaft mal ruhig weiter liebe Kinder :o((

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