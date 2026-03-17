GERICHT STOPPT IMPF-HAMMER! CHAOS UM KINDERSCHUTZ IN DEN USA!

Ein juristischer Paukenschlag erschüttert die Gesundheitspolitik in den USA: Ein Bundesrichter hat zentrale Teile der umstrittenen Impfstrategie des US-Gesundheitsministers Robert F. Kennedy Jr. gestoppt. Was als radikale Neuausrichtung des Impfplans für Kinder gedacht war, endet nun vorerst im Gerichtssaal. Mehrere Bundesstaaten und Ärzteverbände hatten Alarm geschlagen und gegen die drastischen Änderungen geklagt. Ihr Vorwurf: Die Maßnahmen gefährden den Gesundheitsschutz von Millionen Kindern. Jetzt gibt ihnen ein Richter in Boston zumindest teilweise recht – und spricht von einem Vorgehen, das nicht nur fragwürdig, sondern regelrecht willkürlich gewesen sei.

Im Zentrum des Streits steht ein brisanter Beschluss aus dem Januar: Das Gesundheitsministerium hatte entschieden, die Zahl der empfohlenen Impfungen für Kinder deutlich zu reduzieren. Impfungen gegen Rotaviren, Influenza und Hepatitis B sollten plötzlich nicht mehr standardmäßig erfolgen, sondern nur noch bei besonderen Risikogruppen. Ein Schritt, der unter Medizinern und Fachleuten für Entsetzen sorgte. Kritiker warnten vor einer gefährlichen Kehrtwende in der Präventionspolitik. Der zuständige Bundesrichter Brian Murphy machte nun deutlich, dass diese Entscheidung offenbar nicht auf solider wissenschaftlicher Grundlage beruhte. Vielmehr seien grundlegende fachliche Standards und bewährte Verfahren ignoriert worden.

Besonders brisant: Auch die Umstrukturierung eines wichtigen Impf-Beratungsgremiums steht massiv in der Kritik. Das Gericht sieht deutliche Hinweise darauf, dass etablierte Entscheidungsprozesse umgangen wurden. Damit könnte die Maßnahme gegen geltendes Verwaltungsrecht verstoßen. Der Richter stellte klar, dass wissenschaftlich fundierte Abläufe nicht einfach ausgehebelt werden dürfen. Die Entscheidung ist ein herber Rückschlag für die Impfpolitik der US-Regierung – und könnte weitreichende Folgen haben. Während die Debatte weiter eskaliert, bleibt vorerst unklar, wie es mit dem Impfplan für Kinder in den Vereinigten Staaten weitergeht. Klar ist nur: Dieser Streit ist noch lange nicht beendet.

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