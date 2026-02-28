GERICHTS-FLÜCHTLING IN PASSAU! GEFESSELT ENTKOMMEN – POLIZEI WARNT VOR GEWALTTÄTIGEM VERDÄCHTIGEN!

Passau steht unter Schock: Mitten am helllichten Tag gelingt einem festgenommenen Mann nach Angaben der Polizei eine spektakuläre Flucht direkt vor dem Amtsgericht. Der Verdächtige war zuvor wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung vorgeführt worden, als der Haftrichter über Untersuchungshaft entscheiden sollte. Doch kurz nach der Verkündung des Haftbefehls riss der Mann trotz angelegter Fesseln aus dem Polizeigewahrsam aus und verschwand in Richtung Innenstadt. Seitdem läuft eine groß angelegte Fahndung, während die Bevölkerung zur Vorsicht aufgerufen wird.

Die Polizei setzte sofort zahlreiche Einsatzkräfte in Bewegung und fahndet seither mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Streifen durchkämmen Straßen, Plätze und Grünanlagen, während auch ein Hubschrauber über der niederbayerischen Stadt kreist. Aus der Bevölkerung gingen laut Polizei bereits mehrere Hinweise ein, denen die Ermittler nachgehen. Gleichzeitig warnen die Behörden ausdrücklich davor, Anhalter mitzunehmen oder selbstständig Kontakt zu dem Gesuchten aufzunehmen, da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden könne.

Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen jungen Mann mit schlanker Statur, dunkler Kleidung sowie kurzen, dunklen Locken und auffälligem Oberlippen- und Unterlippenbart. Er ist etwa ein Meter achtzig groß und trägt ein Piercing am linken Ohr. Die Ermittler bitten dringend um Hinweise und haben eine breite Öffentlichkeitsfahndung gestartet. Passau ist seitdem in Alarmstimmung, während die Suche nach dem entkommenen Verdächtigen unvermindert weiterläuft.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!