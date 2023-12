Germersheim: Auseinandersetzung am Rande einer Trauerfeier!

Am heutigen Mittwoch, 27.12.23, kurz vor 12:00 Uhr, kam es am Rande einer Trauerfeier auf dem städtischen Friedhof in 76726 Germersheim zu einer tätlichen Auseinandersetzung mit einem Messer. Hierbei wurde ein 34-jähriger Mann im Gesicht verletzt, was eine ärztliche Behandlung notwendig machte. Die Kriminalpolizei Landau hat die Ermittlungen zu den Hintergründen und den handelnden Personen aufgenommen. Wieviele Personen tatsächlich an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist Gegenstand der polizeilichen Überprüfungen. Aus ermittlungstaktischen Gründen können derzeit keine weiteren Details zum Sachverhalt genannt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06341-287-0 mit der Kriminalinspektion Landau oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail, unter kilandau.k1@polizei.rlp.de, an die Polizei übermittelt werden.