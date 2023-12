Gewaltdelikte mit Messer und anderen gefährlichen Gegenständen, mit Bezug zur Erstaufnahmeeinrichtung Suhl!

Am vergangenen Wochenende kam es wieder zu mehreren Gewaltdelikten mit Bezug zur Erstaufnahmeeinrichtung Suhl. In diesem Zusammenhang rückten nicht nur Mitbewohner der Erstaufnahmeeinrichung, sondern auch Polizeibeamte in den Fokus der Täter. Die Täter waren bei ihren Tathandlungen teilweise stark alkoholisiert und/ oder standen unter der Einwirkung von illegalen Betäubungsmitteln. Zudem kam es wieder zu einigen Diebstählen im Innenstadtbereich von Suhl. Diese Delikte kamen alle zur polizeilichen Anzeige und die ermittelten Täter erwartet ein Strafverfahren.