Gießen: 27-Jährige sexuell belästigt!

In einem Fall der sexuellen Belästigung ermittelt derzeit die Gießener Kriminalpolizei. Eine 27-Jährige war am Sonntag (09.07.2023) zu Fuß von der Bootshausstraße in Richtung Fußgängerbrücke /Am Lahnfenster gegangen. Gegen 14:00 Uhr überholte sie ein Radfahrer und schlug ihr in Höhe des Lahnfensters beim Vorbeifahren auf das Gesäß. Der Biker flüchtete über die Brücke auf die andere Seite der Lahn. Er soll zwischen 40 und 50 Jahren alt sein. Er soll helle Haare und eine athletische Figur haben. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese sich unter Tel.: (0641) 7006-6555 zu melden.

Polizeipräsidium Mittelhessen