Gießen: Pfandflaschen geraubt – Opfer durch Messerstiche leichtverletzt

Nachdem ein Pfandflaschenräuber offenbar mit einem Messer das Opfer verletzte, sucht die Polizei nach Zeugen. Freitagfrüh gegen 02.00 Uhr wandte sich ein verletzter Mann an den Mitarbeiter einer Tankstelle in der Grünberger Straße, welcher denn Rettungsdienst informierte. Eine Rettungswagenbesatzung kümmerte sich um die leichten Schnittverletzungen und brachte den wohnsitzlosen Mann in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen soll ein Unbekannter zwischen 00.15 und 01.15 Uhr dem 53-Jährigen während seines Schlafs im Freien in der Straße “Trieb” Pfandflaschen entwendet haben. Zudem soll der Verdächtige mit einem Messer den Mann mit einem Messer verletzt haben. Dabei erlitt das Opfer offenbar zwei Schnittverletzungen am Oberarm. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.