+++ GIFT-ALARM IN EUROPA! EU GREIFT DURCH – EWIGKEITS-CHEMIKALIEN BEDROHEN UNSER WASSER! +++

Brüssel – Jetzt wird es ernst für die unsichtbare Gefahr aus der Chemie-Welt! Sie sind kaum abbaubar, stehen im Verdacht, Krebs auszulösen, und stecken längst überall: sogenannte Ewigkeitschemikalien. Gemeint sind per- und polyfluorierte Alkylverbindungen, kurz PFAS. Nach monatelangen Beratungen hat das EU-Parlament jetzt gemeinsam mit den Mitgliedstaaten schärfere Regeln beschlossen. Ziel: Flüsse, Seen und Grundwasser besser schützen. Bereits zuvor hatten sich Unterhändler auf konkrete Maßnahmen verständigt – nun ist der Weg frei für verbindliche Grenzwerte, die die unsichtbare Belastung eindämmen sollen.

Doch nicht nur PFAS geraten ins Visier der neuen Vorschriften. Auch bestimmte Schmerzmittelrückstände und Pestizide werden künftig stärker reguliert. Die Mitgliedstaaten müssen die Vorgaben in nationales Recht überführen, bevor sie schrittweise umgesetzt werden. Für besonders gefährliche Stoffe gelten sogar frühere Fristen. Gleichzeitig laufen bereits europaweit Kontrollen: Seit Beginn des Jahres wird systematisch überprüft, wie stark unser Trinkwasser mit den problematischen Substanzen belastet ist. Die Ergebnisse könnten brisant sein – denn längst ist klar, dass auch deutsche Gewässer betroffen sind.

Die Gefahr ist tückisch: PFAS sind künstlich hergestellt und extrem langlebig. Sie bauen sich praktisch nicht ab und sammeln sich über Jahre in Umwelt, Tieren und Menschen an. Experten warnen vor möglichen Schäden an Leber und Nieren sowie einem erhöhten Krebsrisiko. Und dennoch: Die Industrie ist auf die Stoffe angewiesen. Ob wetterfeste Kleidung, beschichtete Pfannen oder Kosmetikprodukte – ohne PFAS wären viele Alltagsprodukte kaum denkbar. Europa steht damit vor einem schwierigen Balanceakt zwischen Gesundheitsschutz und wirtschaftlichen Interessen. Der Kampf gegen die unsichtbare Gefahr hat gerade erst begonnen.

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