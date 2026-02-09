Was amerikanische Soldaten täglich serviert bekommen, lässt selbst abgebrühte Veteranen schlucken. Neue unabhängige Tests schlagen Alarm: Militärmahlzeiten in den USA sind offenbar mit einer explosiven Mischung aus Pestiziden, Tierarzneimitteln und Schwermetallen belastet. Untersucht wurden sowohl Speisen aus Kasernen-Kantinen als auch verzehrfertige Einsatzrationen. Das Ergebnis ist ein Schock: Keine einzige Probe war frei von Schadstoffen. Statt Kraft und Energie für den Dienst am Land landen offenbar Rückstände auf den Tellern, die langfristig krank machen können. Kritiker sprechen von einem systemischen Versagen bei der Versorgung der Truppe.

Besonders brisant: In nahezu allen getesteten Lebensmitteln fanden sich Rückstände eines umstrittenen Unkrautvernichters, der seit Jahren im Verdacht steht, schwere chronische Krankheiten auszulösen. Dazu kamen gleich mehrere weitere Pestizide, teilweise in Kombinationen, die selbst Experten alarmieren. Auch Tierarzneimittel tauchten auf, darunter Substanzen, die im eigenen Land gar nicht zugelassen sind. Das nährt den Verdacht, dass belastetes Importfleisch in die Versorgungskette gelangt. Zusätzlich wiesen sämtliche Proben toxische Schwermetalle auf. In einzelnen Fällen lagen die Werte weit über dem, was selbst bei Trinkwasser als sicher gilt. Für viele Soldaten, die täglich darauf angewiesen sind, ist das ein Gesundheitsrisiko mit Langzeitfolgen.

Scharfe Kritik kommt von Non-GMO Project und Moms Across America. Deren Vertreterinnen warnen, dass ausgerechnet Menschen in Hochleistungsberufen mit Nahrung versorgt werden, die ihre Einsatzfähigkeit untergräbt. Während andere Weltmächte ihre Militärverpflegung längst strengen Regeln unterwerfen, hinken die USA hinterher. Besonders der Vergleich mit China fällt bitter aus, wo saubere und gentechnikfreie Lebensmittel für das Militär zur Pflicht erklärt wurden. Aktivisten loben zwar Donald Trump für höhere Verteidigungsausgaben, fordern aber einen Kurswechsel auf dem Teller. Ihr Appell: Wer eine starke Armee will, muss sie auch gesund ernähren – mit sauberen, natürlichen und nährstoffreichen Lebensmitteln statt mit Gift aus der Dose.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!