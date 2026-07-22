GIFTSPRITZEN-TERROR IN DER IRRENANSTALT: DAS SCHMUTZIGE FOLTER-GEHEIMNIS IN PSYCHIATRIEN DER POLITIK!

Verzweifelter Hilferuf aus den Isolierstationen: Wie wehrlose Patienten gefesselt, gedemütigt und von gekauften Richter-Stempeln verraten werden

DAS DUNKLE GRAUEN HINTER VERSCHLOSSENEN TÜREN!

Angstschweiß, Schreie und das kalte Metalldrücken von schweren Fixiergurten auf nackter Haut gehören in den düsteren Korridoren unserer Psychiatrien zur grausamen Alltagsrealität. Was das Volk nicht sehen soll und was die Landesregierung mit hübsch geschriebenen Gesetzesentwürfen zu vertuschen versucht, ist nach den unbarmherzigen Worten des Landesverbandes Psychiatrie-Erfahrener schlichtweg brutalste Folter mitten im Rechtsstaat. Hilflose Menschen in seelischen Ausnahmezuständen werden wie Vieh auf Betten geschnallt und bekommen unter Gewaltanwendung hochdosierte Chemiekeulen direkt in den Muskel gerammt, ohne dass irgendeine Möglichkeit zur Gegenwehr besteht. Diese gewaltsamen Psychopharmaka-Injektionen zerstören keineswegs das Leiden, sondern zertrümmern die Menschenwürde, hinterlassen tief sitzende Seelennarben und traumatisieren die Opfer auf allerschwerste Weise für das gesamte restliche Leben. Selbst die Vereinten Nationen schlagen Alarm und prangern diesen staatlich geduldeten Horror durch ihre Sonderberichterstatter unmissverständlich als grausame, unmenschliche und tief entwürdigende Behandlung an, die sofort und ohne jede Ausnahme gestoppt gehört. Dass unser Land trotz der historisch dunklen Schatten unserer Vergangenheit, in der Psychiatrie-Patienten millionenfach entwürdigt wurden, immer noch an brutalen Sondergesetzen gegen seelisch Erkrankte festhält, ist ein unfassbarer Skandal ohnegleichen.

DIE RICHTER-LÜGE UND DER SCHMUTZIGE SPRITZEN-TRICK!

Alles soll angeblich menschlicher und gerechter werden, doch die angepriesenen Reformen der Landesregierung entpuppen sich bei genauerer Betrachtung als reine Augenwischerei und treiben den Betroffenen den Angstschweiß auf die Stirn. Der stolz präsentierte Richtervorbehalt, der den Kranken eigentlich Schutz vor der Nadel bieten soll, ist in Wahrheit eine völlig wertlose Scheinlösung und ein bitterer Hohn für jeden Betroffenen. In den staubigen Amtsstuben agieren die aufgenötigten Psychiatrie-Richter erfahrungsgemäß nicht als unabhängige Hüter des Grundgesetzes, sondern degradiere sich selbst zu plumpen Schreibgehilfen der leitenden Mediziner und stempeln blind jeden noch so fragwürdigen Antrag ab. Niemand kann auf der geschlossenen Station nachvollziehen, ob ein Beruhigungsmittel zur Linderung einer Notlage dient oder rein zur Disziplinierung und Bestrafung eines unbequemen Insassen missbraucht wird. Wer im Wahn stört, laut schreit oder den Betriebsablauf stört, wird kurzerhand mit dem chemischen Holzhammer ruhiggestellt, anstatt dass ihm auf Augenhöhe begegnet wird. Dass fortschrittliche Chefärzte in anderen Kliniken seit über einem Jahr komplett ohne eine einzige Zwangsbehandlung auskommen und bei echten Notfällen der allgemeine Notstand vollkommen ausreicht, beweist eindrucksvoll, wie überflüssig und grausam das gewaltsame Spritzen in Wahrheit ist.

STEUERGELD-VERSCHWENDUNG FÜR FOLTER STATT ECHTER HILFE!

Millionenschwere Summen fließen aus den Töpfen der Steuerzahler direkt in ein bürokratisches System aus Gutachtern und Richterstellen, anstatt dieses wertvolle Geld endlich in eine liebevolle, menschliche Pflege und nachhaltige Therapien zu investieren. Mit dem immensen finanziellen Aufwand für die rechtliche Legitimierung von Gewalt könnten unzählige therapeutische Gespräche, beruhigende Spaziergänge an der frischen Luft, Musiktherapie oder einfach schützende Rückzugsräume geschaffen werden, die den Kranken wirklich helfen würden. Stattdessen zwingt man den Patienten mit brutaler Gewalt Neuroleptika auf, die den Geist lediglich dämpfen, den eigenen Willen brechen und nach der Entlassung aus Wut und Abneigung sofort wieder abgesetzt werden, womit der Teufelskreis aus Rückfall und erneuter Zwangseinweisung aufs Neue beginnt. Wer von Inklusion und einer offenen Gesellschaft spricht, aber gleichzeitig den staatlichen Zwangsspritzen-Terror per Gesetz neu legalisieren möchte, betreibt scheinheilige Heuchelei auf dem Rücken der Schwächsten. Es wird Zeit, dass die Politik ihren Kurs beendet, dem klaren Urteil des Verfassungsgerichts folgt und den Menschen endlich ihre Würde zurückgibt.

Quelle: umdruck-18-2564.pdf https://share.google/NViGYGfphgJvS5zXp

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

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