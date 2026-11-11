GLP-1-STUDIE: ABSETZEN MIT HÖHEREM HERZRISIKO VERBUNDEN

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Mailand – Eine große Beobachtungsstudie aus Italien verknüpft das Absetzen von GLP-1-Medikamenten bei Typ-2-Diabetes mit einem höheren Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfall und Tod – verglichen mit Patientinnen und Patienten, die die Therapie fortsetzten. Die Arbeit um Antonio Ceriello vom IRCCS MultiMedica ist im Fachjournal „The Lancet Regional Health – Europe“ erschienen und wertet Daten von 80.302 Menschen ohne bekannte Herz-Kreislauf-Erkrankung aus. Nach dem statistischen Angleichen der Gruppen lag die Rate für den kombinierten Endpunkt aus Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod jeglicher Ursache bei Absetzern etwa doppelt so hoch, die Gesamtsterblichkeit sogar knapp fünfmal so hoch. Das ist ein Warnsignal, aber kein Nachweis, dass das Absetzen selbst die Ereignisse verursacht. Ein „Abnehmspritzen-Skandal“ folgt aus diesen Daten nicht: Die Mittel wurden hier gegen Diabetes eingesetzt, nicht als Lifestyle-Produkt geprüft, und die höhere Rate trat im Vergleich zur fortgesetzten Behandlung auf – nicht als Beleg, dass die Spritzen dem Herzen schaden.

Untersucht wurde die Wirkstoffklasse der GLP-1-Rezeptoragonisten, zu der unter anderem Semaglutid gehört, das durch Abnehmspritzen bekannt geworden ist. Die Arbeit ist im Fachjournal „The Lancet Regional Health – Europe“ erschienen, wurde begutachtet und ist keine bloße Kongressmitteilung. Ausgewertet wurden Versorgungsdaten der italienischen Gesellschaft für klinische Diabetologen aus 301 Zentren, Erfassungszeitraum 2004 bis 2024. Eingeschlossen wurden nur Menschen mit Typ-2-Diabetes, die eine solche Therapie begonnen hatten und zu diesem Zeitpunkt keine dokumentierte Herz-Kreislauf-Erkrankung aufwiesen. Von 127.975 Personen, die ein solches Präparat starteten, entfielen 41.205 wegen fehlender oder unzureichender Nachbeobachtung; weitere 6.468 mit einem früheren schweren Herz-Kreislauf-Ereignis wurden ausgeschlossen. Es blieben 80.302 Ausgewertete. Nach dem statistischen Angleichen der Vergleichsgruppen lag das Alter im Mittel bei rund 65 Jahren, die Diabetesdauer bei etwa 12 Jahren, der Body-Mass-Index etwas über 32 und der Langzeitblutzuckerwert HbA1c bei gut 8 Prozent. SGLT-2-Hemmer, eine andere Diabetesklasse mit ebenfalls belegtem Herz-Nutzen, waren nicht Gegenstand dieser Arbeit.

Von den 80.302 Ausgewerteten erhielten 31.687, also 39,5 Prozent, die Therapie zum letzten dokumentierten Termin noch; 48.615, also 60,5 Prozent, hatten sie abgebrochen. Die mittlere Einnahmedauer betrug 2,97 Jahre bei den Fortsetzenden und 1,21 Jahre bei den Absetzern, die Nachbeobachtung 3,65 beziehungsweise 4,25 Jahre. Um die Gruppen vergleichbarer zu machen, rechneten die Autoren mit einem sogenannten Propensity-Score-Matching; danach verblieben je 28.713 Personen. Der primäre Endpunkt war zusammengesetzt: nicht tödlicher Herzinfarkt, nicht tödlicher Schlaganfall oder Tod – und zwar Tod aus jedem Grund, nicht nur der klassische Herztod. Das ist ein wichtiger Unterschied zu manchen Herzstudien, die ausschließlich kardiovaskuläre Todesfälle zählen. Mögliche Verzerrungen durch unterschiedlich lange sichere Beobachtungszeiten gingen die Autoren mit einem Verfahren an, das die Personenzeit der jeweiligen Behandlungsphase zuordnet.

Im gematchten Vergleich ereigneten sich 3.143 primäre Endpunkte unter fortgesetzter Therapie, das entspricht 1,96 Ereignissen je 100 Personenjahre, mit einem 95-Prozent-Konfidenzintervall von 1,81 bis 2,12. In der Absetzer-Gruppe waren es 2.122 Ereignisse, also 3,94 je 100 Personenjahre, Intervall 3,57 bis 4,34. Die Inzidenzratioratio lag bei 2,01, Intervall 1,77 bis 2,28, das Hazard Ratio bei 2,03, Intervall 1,92 bis 2,14. Für die Gesamtsterblichkeit zählten die Autoren 788 Todesfälle unter Fortsetzenden, 0,48 je 100 Personenjahre, Intervall 0,43 bis 0,53, gegen 1.242 Todesfälle nach dem Absetzen, 2,23 je 100 Personenjahre, Intervall 2,06 bis 2,41. Die Inzidenzratioratio betrug 4,67, Intervall 4,11 bis 5,30, das Hazard Ratio 4,81, Intervall 4,39 bis 5,26. Bei Menschen mit Adipositas, definiert als Body-Mass-Index von 30 oder mehr, war der Zusammenhang mit dem primären Endpunkt stärker: Hazard Ratio 2,27, Intervall 2,12 bis 2,43, gegenüber 1,61, Intervall 1,47 bis 1,78, bei einem Index unter 30. Die höhere Ereigniszahl unter Fortsetzenden bei gleichzeitig niedrigerer Rate erklärt sich über die unterschiedliche Personenzeit; die Studie berichtet die Raten, nicht bloß Rohfälle.

Diese Zahlen sind relativ und absolut nachvollziehbar – und trotzdem kein Beweis für eine Ursache. Die Studie ist retrospektiv und beobachtend, kein randomisierter Absetzversuch. Die Autoren schreiben selbst, dass sich aus Beobachtungsdaten keine Kausalität ableiten lasse und Rest-Verzerrung nicht ausgeschlossen sei. Warum einzelne Patientinnen und Patienten die Therapie beendeten, ist in den Akten nicht festgehalten. Mögliche Gründe, die aus der Fachdebatte bekannt sind, reichen von Magen-Darm-Beschwerden über eine als enttäuschend empfundene Wirkung und die Belastung durch Spritzen bis zu Kosten oder neuen Erkrankungen. Genau solche neuen Leiden, Gebrechlichkeit oder ungemessene Faktoren können sowohl zum Absetzen als auch später zu Herzereignissen und Tod führen. Fachleute sprechen von umgekehrter Kausalität oder von Confounding. Die klassischen Risikofaktoren veränderten sich nach dem Absetzen in dieser Kohorte nur mäßig und ähnelten sich bei Menschen mit und ohne späteres Ereignis. Die Autoren selbst halten fest, die große Assoziation mit der Gesamtsterblichkeit sei größer als der in randomisierten Studien zu dieser Wirkstoffklasse beobachtete Nutzen und unwahrscheinlich allein durch das Absetzen der Wirkung zu erklären; Rest-Verzerrung und informative Therapieabbrüche könnten einen Teil ausmachen. Auch die Todesursachen sind nicht nach Herz und anderen Gründen getrennt ausgewiesen.

Zwei weitere Grenzen sind für die öffentliche Debatte entscheidend. Erstens fehlt eine Vergleichsgruppe von Menschen, die diese Mittel nie erhalten haben. Deshalb zeigt die Arbeit nicht, dass das Risiko nach dem Absetzen über das Niveau vor oder ohne Therapie hinausschießt – also keinen belegten Rebound-Schaden jenseits des wegfallenden Nutzens. Robert Wagner vom Deutschen Diabetes-Zentrum formulierte gegenüber dem Science Media Center Germany: Die Daten zeigten nicht, dass das Herz-Kreislauf-Risiko nach dem Absetzen über das ursprüngliche Risiko ansteige; dafür fehle die geeignete Vergleichsgruppe. Am plausibelsten sei eine Kombination aus wegfallender Schutzwirkung und nicht dokumentierten Begleitumständen. Die fast fünffache Assoziation mit der Gesamtsterblichkeit lasse sich kaum allein durch den Verlust der Medikamentenwirkung erklären; in der randomisierten LEADER-Studie etwa habe Liraglutid die Gesamtsterblichkeit um etwa 15 Prozent gesenkt. Zweitens gelten die Befunde für Menschen mit Typ-2-Diabetes. Die Autoren betonen, dass sie sich nicht ohne Weiteres auf Personen übertragen lassen, die solche Mittel ausschließlich gegen Übergewicht ohne Diabetes nutzen. Wagner weist zudem darauf hin, dass nur ein kleiner Teil der untersuchten Behandelten Semaglutid erhalten habe und niemand Tirzepatid – also nicht unbedingt die heute gängigsten Präparate. Die genaue Zusammensetzung steht in einer Zusatztabelle der Studie; Tirzepatid war zum Ende des Beobachtungszeitraums noch nicht eingeführt.

BILD berichtet über dieselbe Arbeit und nennt die zentralen Relationen – etwa doppelt so hohes Risiko für die Kombination aus Herzinfarkt, Schlaganfall oder Tod, fast fünfmal so hohe Sterblichkeit, deutlicheren Zusammenhang bei starkem Übergewicht. Die Zeitung hält auch fest, dass die Studie keine Ursächlichkeit beweist, die Absetzgründe unbekannt sind und die Ergebnisse nicht einfach auf reine Abnehm-Anwendungen übertragbar sind. Sie rät außerdem, ein solches Medikament nicht eigenmächtig abzusetzen. Das ist sachlich näher an der Studie als die Formulierung eines „Abnehmspritzen-Skandals“. Kritikwürdig bleibt der Einstieg, das Absetzen „steigere offenbar“ das Risiko für Infarkt und Schlaganfall: Das klingt nach Ursache, bevor der Text später korrekt einschränkt. Außerdem rückt BILD Semaglutid sowie die Markennamen bekannter Abnehmspritzen prominent ins Bild, obwohl die Kohorte eine Diabetes-Population der Jahre 2004 bis 2024 ist und die heute am häufigsten diskutierten neueren Präparate laut Experten nur einen kleinen Teil ausmachen. Absolute Raten, Konfidenzintervalle, die Größe der gematchten Gruppen und der Hinweis, dass „Tod“ im Endpunkt jeder Ursache meint, fehlen im Zeitungstext weitgehend.

Unabhängig von dieser italienischen Arbeit ist aus randomisierten Studien bekannt, dass zugelassene Wirkstoffe dieser Klasse bei geeigneten Patienten kardiovaskuläre Ereignisse senken können – solange sie eingenommen werden. Das britische Science Media Centre warnt ebenfalls: Die Befunde seien Beobachtungsdaten; die überschüssigen Risiken könnten leicht auf Rest-Verzerrung beruhen. Menschen, die eine Therapie beenden, unterschieden sich oft systematisch von denen, die sie fortführen. Die Zahlen seien Assoziationen und kein Beweis, dass das Stoppen selbst unmittelbar das Herzrisiko in die Höhe treibe. Es fehle zudem belastbare randomisierte Evidenz speziell zu den Folgen eines Absetzens. Genau deshalb darf aus dieser Studie weder folgen, die Mittel schadeten dem Herzen, noch der Umkehrschluss, jeder müsse sie lebenslang nehmen.

Für Patientinnen und Patienten folgt daraus kein selbst verordneter Dauerauftrag und erst recht kein hektisches Absetzen aus Angst vor einem Skandal. Die Autoren und befragten Experten raten zu einer langfristig geplanten, regelmäßig überprüften Therapie. Bei Nebenwirkungen oder zu schwacher Wirkung soll die Behandlung mit der Ärztin oder dem Arzt angepasst werden, statt abrupt und allein abgebrochen zu werden. Diese Zeitung gibt keine individuelle Medikamentenempfehlung. Änderungen an einer solchen Therapie gehören ausschließlich in die Hand der behandelnden Praxis oder Klinik.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Skandal wäre es, wenn eine Spritze heimlich Herzen ruinierte. Genau das zeigen diese Daten nicht. Sie vergleichen Menschen, die eine Diabetestherapie fortsetzten, mit Menschen, die sie beendeten – und finden bei den Abbrechern mehr Ereignisse. Wer daraus einen Skandal um die Mittel selbst macht, verdreht die Richtung der Evidenz.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch wäre der Umkehrschluss, niemand dürfe je wieder aufhören und jede Pause sei ein Todesurteil. Eine Beobachtungsstudie kann nicht beweisen, dass das Absetzen selbst tötet. Schwere neue Erkrankungen können sowohl der Grund für den Abbruch als auch für spätere Komplikationen sein. Eine nahezu verfünffachte Sterblichkeit sollte hellhörig machen, aber nicht als einfacher Absetz-Schaden verkauft werden.

KOMMENTAR / MEINUNG: Was bleibt, ist nüchtern genug: Diese Wirkstoffklasse wirkt, solange man sie nimmt, und viele brechen die Therapie früh ab. Wer sie verträgt und braucht, sollte das nicht leichtfertig allein entscheiden. Wer sie nicht verträgt, braucht einen Plan statt eines Abbruchs im stillen Kämmerlein. Der Arztbesuch ist hier keine Floskel, sondern die einzig seriöse Konsequenz.

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Quellen:

Ceriello A et al.: GLP-1 receptor agonist discontinuation and cardiovascular events and all-cause mortality in people with type 2 diabetes. The Lancet Regional Health – Europe, DOI: 10.1016/j.lanepe.2026.101881: https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2026.101881

Science Media Center Germany: Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach Absetzen von GLP-1-Rezeptoragonisten (Experteneinordnung, 10.11.2026): https://www.sciencemediacenter.de/angebote/herz-kreislauf-erkrankungen-nach-absetzen-von-glp-1-rezeptoragonisten-26276

BILD: Diabetes-Medikamente: Absetzen mit höherem Herzrisiko verbunden (11.11.2026): https://www.bild.de/leben-wissen/medizin/diabetes-medikamente-absetzen-mit-hoeherem-herzrisiko-verbunden-6af428dcdb4e2fa8f6eb6fcc

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