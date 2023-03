Glücksburg: Phantombildfahndung nach sexuellem Übergriff!

Nach dem sexuellen Übergriff auf eine ältere Dame in Glücksburg veröffentlicht die Polizei nun ein Phantombild des mutmaßlichen Täters. Der Mann klopfte am 01. März gegen 00:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Glücksburg an das Küchenfenster einer Wohnung und bat um Hilfe. In der Wohnung wurde er sexuell übergriffig.

Er wird folgendermaßen beschrieben:

-männlich -ca. 40-50 Jahre alt -ca. 175 cm groß und schlank -kurze blonde Harre, kein Bart -bekleidet mit heller Hose, braun/beiger Windjacke, Schiebermütze -Fahrrad (vermutlich Rennrad)

Er flüchtete auf dem Rad in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg veröffentlicht nun ein Phantombild des Mannes und fragt:

Wer kennt diesen Mann? Wer hat diesen Mann in Glücksburg oder Umgebung beobachtet? Wer kann weitere Hinweise auf den Mann geben?

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0461-4840 an die Ermittler zu wenden.