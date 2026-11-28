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Göttingen – Gegen den international bekannten Göttinger Steidl-Verlag läuft zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Insolvenzantragsverfahren. Das Amtsgericht Göttingen ordnete am 19. November um 09:30 Uhr die vorläufige Verwaltung des Vermögens der Steidl GmbH & Co. OHG an und bestellte den Göttinger Rechtsanwalt Daniel Goth zum vorläufigen Insolvenzverwalter. Ein Insolvenzverfahren ist damit noch nicht eröffnet. Wer den Antrag gestellt hat und was ihn ausgelöst hat, ist öffentlich nicht bekannt.

Stand: 17:34 Uhr MEZ

Laut der amtlichen Bekanntmachung im Portal der Insolvenzgerichte wird das Verfahren unter dem Aktenzeichen 74 IN 211/26 GOE geführt. Das Gericht ordnete einen Zustimmungsvorbehalt an: Verfügungen des Verlags sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Verwalters wirksam, Schuldner des Unternehmens dürfen nur noch unter Beachtung des Beschlusses leisten. Der Verlag wird in dem Beschluss als Antragsgegnerin bezeichnet. Das spricht für den Antrag eines Gläubigers und nicht für einen eigenen Insolvenzantrag des Unternehmens; eine Eigenverwaltung ist nicht angeordnet. Die Überschrift, der Verlag habe Insolvenz angemeldet, trifft nach dieser Bekanntmachung so nicht zu. Gegen die Entscheidung kann der Verlag sofortige Beschwerde einlegen. Der vorläufige Insolvenzverwalter wollte sich nach Berichten der HNA und der Bild-Zeitung nicht zu den Hintergründen äußern; Verleger Gerhard Steidl und sein Anwalt ließen Anfragen laut HNA unbeantwortet. Ob und in welchem Umfang der Geschäftsbetrieb weiterläuft, hat bislang niemand öffentlich erklärt. Die Anordnung einer vorläufigen Verwaltung bedeutet nicht automatisch das Ende des Betriebs.

Es ist bereits das zweite Verfahren dieser Art. Im Juli hatte das Amtsgericht schon einmal die vorläufige Verwaltung angeordnet, damals mit dem Braunschweiger Rechtsanwalt Stefan Liese als vorläufigem Verwalter. Den Antrag hatte nach Angaben des NDR die Minijobzentrale wegen unbezahlter Sozialabgaben gestellt; Steidl nannte gegenüber der HNA rückständige Beiträge von 2.438 Euro, die inzwischen gezahlt seien. Am 24. Juli wurde das vorläufige Verfahren nach Angaben des Gerichts beendet, weil die offenen Forderungen beglichen waren. Der Verleger sagte damals im Deutschlandfunk, man sei „über den Berg“, zwölf ernsthafte Investoren hätten sich gemeldet. Laut Börsenblatt nannte er als Ursachen den Einbruch des Auslandsgeschäfts um die Hälfte durch amerikanische Zölle und chinesische Zensur. Ein vollzogener Einstieg eines Investors ist bis heute nicht öffentlich bekannt.

Belastend sind zudem offene Löhne. Nach einem Bericht der HNA vom 24. November gehörten zum Team einst etwa 40 Beschäftigte; es sei stark geschrumpft, zahlreiche Mitarbeiter hätten gekündigt, auch die Lektoren seien gegangen. Vor dem Arbeitsgericht Göttingen seien Lohnklagen anhängig, ein Gerichtssprecher bestätigte unstreitige Forderungen und Versäumnisurteile, in einigen Fällen über mehr als 25.000 Euro. Der Arbeitsrechtler Sascha John, der zahlreiche Beschäftigte vertritt, sagte der Bild-Zeitung, im Endeffekt sei alles beim Alten geblieben, der Verlag zahle weiterhin einen Großteil seiner Mitarbeiter nicht. Eine aktuelle Beschäftigtenzahl nennen weder das Gericht noch der Verlag.

Hinzu kommt ein Verlust mit Symbolkraft. Die Günter und Ute Grass Stiftung beendete im Mai 2026 die Zusammenarbeit mit Steidl, der seit 1993 die weltweiten Rechte am Werk des Literaturnobelpreisträgers gehalten hatte, wegen wiederholter Zahlungsrückstände. Seit Anfang September liegen die Weltrechte am literarischen und essayistischen Werk bei S. Fischer, wie der Frankfurter Verlag mitteilte. Im kommenden Jahr jährt sich der Geburtstag von Grass zum hundertsten Mal. Gerhard Steidl, der in der vergangenen Woche 76 Jahre alt wurde, ist international vor allem für hochwertige Foto- und Kunstbücher bekannt. Ob das Gericht das Verfahren eröffnet, hängt nun vom Ergebnis der Prüfung durch den vorläufigen Verwalter ab.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Insolvenzantrag eines Gläubigers ist nicht dasselbe wie eine Pleite. Wer schreibt, ein Verlag habe Insolvenz angemeldet, obwohl das Verfahren noch nicht einmal eröffnet ist, macht aus einem Sicherungsbeschluss ein Urteil.

KOMMENTAR / MEINUNG: Am schwersten wiegt nicht der Ruf, sondern das Geld der Beschäftigten. Wer monatelang arbeitet und dann seinen Lohn einklagen muss, verdient mehr Aufmerksamkeit als jeder Prominentenname im Verlagsprogramm.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Haus mit Weltruf braucht keine Durchhalteparolen, sondern belastbare Zahlen und einen Plan. Solange der Verlag schweigt, bleibt die Öffentlichkeit auf Gerichtsbekanntmachungen und Gerüchte angewiesen.

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Quellen:

Amtsgericht Göttingen – Bekanntmachung Sicherungsmaßnahme, Az. 74 IN 211/26 GOE, 19.11.2026, insolvenzbekanntmachungen.de: https://neu.insolvenzbekanntmachungen.de/ap/

HNA – Göttinger Steidl Verlag: Neues Insolvenzverfahren, 24.11.2026: https://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/goettinger-steidl-verlag-neues-insolvenzverfahren-mitarbeiter-klagen-offene-loehne-ein-94605972.html

BILD – Weltbekannter Verlag aus Deutschland erneut pleite, 28.11.2026: https://www.bild.de/regional/niedersachsen/weltbekannter-verlag-aus-deutschland-meldet-insolvenz-an-6b02cb853cd434a4d6d0cd95

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