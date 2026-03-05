GOLD-COUP IN HANNOVER! JUNGER DIEB KNACKT MILLIONÄRS-SCHLIESSFACH – KILOWEISE EDELMETALL WEG

Hannover – Unglaublicher Edelmetall-Coup mitten in Deutschland! In der Filiale des Edelmetallhändlers Degussa in Hannover soll ein gerade volljähriger Ukrainer einen spektakulären Diebstahl durchgezogen haben. Ziel des jungen Täters: das Schließfach eines stadtbekannten Multimillionärs. Die Beute ist gewaltig – kiloweise Gold und Silber verschwanden aus dem Tresor. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Täter mit erstaunlich einfachen Mitteln vorgegangen sein und nur ein Handy sowie einen Schraubenzieher benutzt haben. Während Kunden und Anleger ihre Vermögenswerte eigentlich hinter dicken Tresortüren sicher glauben, zeigt dieser Fall nun: Selbst vermeintlich unantastbare Sicherheitsanlagen können offenbar überwunden werden.

Besonders brisant: Die gestohlene Beute besteht aus einem ganzen Schatz an Edelmetallen. Mehrere schwere Silberbarren und ein massiver Goldbarren sollen aus dem Schließfach verschwunden sein. Zusammen ergibt das eine beträchtliche Menge wertvoller Metalle – ein Vermögen, das sich problemlos in Bargeld verwandeln lässt. Ermittler gehen davon aus, dass der Täter gezielt wusste, welches Fach er öffnen wollte. Insider fragen sich deshalb bereits, ob der junge Mann möglicherweise Informationen aus dem Umfeld des Opfers oder des Tresorraums hatte. Für den bestohlenen Millionär ist der Schaden enorm – und der Schock ebenso.

Der Fall wirft nun viele Fragen zur Sicherheit von privaten Schließfächern auf. Wie konnte ein Teenager Zugang zu einem hochgesicherten Tresorbereich erhalten? Warum reichten offenbar simple Werkzeuge, um an Edelmetall im Wert eines kleinen Vermögens zu kommen? Die Polizei ermittelt mit Hochdruck, während Sicherheits-Experten bereits von einem alarmierenden Vorfall sprechen. Für Anleger und Millionäre, die ihr Vermögen in Edelmetallen lagern, dürfte dieser spektakuläre Coup eine bittere Erkenntnis liefern: Selbst die dicksten Tresortüren sind offenbar nicht immer so sicher, wie viele glauben.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

WhatsApp-Kanal von Pressecop24 bitte folgen!