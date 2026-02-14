GOLD IM MÜLL! RENTNER WIRFT VERSEHENTLICH SEIN VERMÖGEN WEG – POLIZEI STARTET IRRE RETTUNGSAKTION

Torre Lapillo – Was für ein Albtraum! Ein Mann aus Apulien traute seinen Augen nicht, als ihm plötzlich klar wurde, dass er gerade sein gesamtes Erspartes weggeworfen hatte. Über Jahre hinweg hatte der 57-Jährige sein Geld in Goldbarren angelegt und sicher in einer Metallkiste verwahrt. Doch in einem unachtsamen Moment hielt er genau diese Kiste für Müll – und warf sie in eine Tonne am Straßenrand. Erst später begriff er den fatalen Irrtum. Panisch lief er zur Polizei und meldete, dass sein Vermögen im Abfall gelandet sei.

Die Beamten reagierten zunächst skeptisch. Die Geschichte klang zu unglaublich, um wahr zu sein. Ein Mann, der aus Versehen Gold im sechsstelligen Wert entsorgt? Doch der Italiener blieb hartnäckig und bestand darauf, dass alles genau so passiert war. Also überprüften die Polizisten die Aufnahmen der Überwachungskameras – und tatsächlich: Dort war zu sehen, wie er die Kiste selbst in den Müll warf. Spätestens jetzt war klar, dass es kein Scherz war, sondern ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit begann.

Das Problem: Die Mülltonne war bereits geleert, der Inhalt längst auf einer nahegelegenen Deponie gelandet. Sofort rückten Polizei und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft aus und starteten eine aufwendige Suchaktion zwischen Bergen von Müllsäcken. Stunde um Stunde wurde gewühlt, sortiert und gesucht – bis die rettende Entdeckung gelang. Mitten im Abfall tauchte die Metallkiste wieder auf. Nach den notwendigen Formalitäten konnte der völlig fassungslose Besitzer seinen Goldschatz schließlich unversehrt auf der Wache in Empfang nehmen. Ein Moment zwischen Schock, Erleichterung und purem Glück – und eine Geschichte, die man so schnell nicht vergisst.

