Goldman Sachs: Goldpreis könnte vor 2026 3.000 Dollar pro Unze erreichen

Goldman Sachs prognostiziert, dass Chinas massive Goldkäufe den Preis einer Unze Gold bis Ende 2025 auf bis zu 3.000 Dollar erhöhen könnten.

Zentralbanken auf der ganzen Welt kauften im Oktober 64 Tonnen Gold, wobei China mit rund 55 Tonnen offiziell die meisten kaufte – eine Zahl, die vermutlich 10-mal weniger ist als die tatsächliche Menge.

Es wird erwartet, dass die überwiegende Mehrheit der weltweiten Zentralbanken – 81 Prozent – ihre Goldbestände im nächsten Jahr erhöhen wird, und keine Banken erwarten, ihre Goldreserven zu verkaufen.

Offiziell gemeldete chinesische Goldreserven stiegen bis Ende November auf 72,96 Millionen Unzen.

Die Goldnachfrage auf der ganzen Welt wird durch die Notwendigkeit angeheizt, Vermögenswerte zu diversifizieren, inmitten geopolitischer Spannungen und Bedenken hinsichtlich der Devisenreserven, die von feindseligen Nationen eingefroren werden könnten.

Der Preis für eine Unze Gold könnte bis Ende 2025 3.000 US-Dollar erreichen, angetrieben durch die massiven Goldkäufe der People’s Bank of China und die globale monetäre Lockerung.

Dies geht aus einer Vorhersage der Edelmetallanalytikerin von Goldman Sachs, Lina Thomas, hervor, die ihre Vorhersage mit aktuellen Daten unterstützte, die einen Anstieg des Goldkaufs nicht nur durch die PBOC, sondern auch durch andere Zentralbanken zeigen. (Verwandt: Gold und Silber erreichten inmitten geopolitischer Spannungen und Fed-Zinssenkungen Rekordhöhen.)

Die Zentralbanken kauften im Oktober 64 Tonnen Gold, deutlich höher als der Durchschnitt von 17 Tonnen vor 2022. China war mit dem Kauf von 55 Tonnen der größte Käufer, obwohl es der Öffentlichkeit nur fünf Tonnen gemeldet hat. Dies deutet darauf hin, dass Chinas tatsächliche Goldkäufe zehnmal höher sind als offiziell anerkannt.

Goldman Sachs stellt fest, dass 81 Prozent der vom World Gold Council befragten Zentralbanken damit rechnen, dass die Goldbestände der globalen Zentralbanken in den nächsten 12 Monaten steigen werden, wobei keiner einen Rückgang erwartet.

China nehmen Goldkäufe nach kurzer Pause wieder auf

Die PBOC nahm ihre massive Serie von Goldkäufen im November nach einer kurzen Pause wieder auf. Offizielle Daten der PBOC zeigten, dass die Goldbestände Ende November auf 72,96 Millionen Feinunzen stiegen, gegenüber 72,80 Millionen Troja-Unzen im Vormonat.

Die PBOC ist der weltweit größte Käufer von Gold im offiziellen Sektor – ein Titel, den die kommunistische Bank seit 2023 hält. Es wird erwartet, dass die Goldkäufe die Nachfrage chinesischer Investoren nach Edelmetallen unterstützen werden.

Der Wert der chinesischen Goldreserven fiel jedoch Ende November von 199,06 Milliarden Dollar Ende Oktober auf 193,43 Milliarden Dollar, was einen Rückgang der Goldpreise während des Monats widerspiegelt.

Die Goldpreise fielen im November zum ersten Mal seit Juni, angetrieben durch eine kurze Welle von Ausverkäufen nach dem Sieg des designierten Präsidenten Donald Trump bei den Wahlen im November.

Die Spotpreise für Gold sind um fünf Prozent gesunken, seit sie am 31. Oktober ein Rekordhoch von 2.790,15 $ pro Unze erreicht haben, sind aber für das Jahr weiterhin um 28 Prozent gestiegen.

Goldkäufe, getrieben von der Nachfrage nach Vermögensdiversifizierung inmitten wachsender geopolitischer Spannungen

Der Anstieg der Goldkäufe durch die Zentralbanken, insbesondere durch China, wird durch eine Kombination aus finanziellen und geopolitischen Faktoren getrieben. Goldman Sachs hebt hervor, dass seit der globalen Finanzkrise viele Zentralbanken aus Schwellenländern versucht haben, ihre Reserven zu diversifizieren, da sie Gold als finanzielle Absicherung betrachten. Geopolitische Sanktionen, insbesondere das Einfrieren von Zentralbankvermögen, haben ebenfalls eine entscheidende Rolle gespielt.

Das Einfrieren der Vermögenswerte der russischen Zentralbank im Jahr 2022 markierte einen Wendepunkt, der viele Zentralbanken in den Schwellenländern dazu veranlasste, das zu überdenken, was als risikofrei gilt. Nach dem Einfrieren verfünffachten sich die Käufe von Zentralbanken und anderen Institutionen auf dem Londoner außerbörslichen Markt. In China haben prominente Ökonomen die Notwendigkeit einer Diversifizierung der Devisenreserven betont, um potenzielle US-Sanktionen zu mildern.

Sehen Sie sich diesen Bericht von „Augusta Precious Metals“ an, in dem Devlyn Steele die Vorhersage von Goldman Sachs diskutiert, dass die Goldpreise auf bis zu 3.150 $ pro Unze steigen könnten.

https://www.brighteon.com/embed/ebdefa7e-5b05-456f-b12f-c572d451a43b

Dieses Video stammt vom Gold & Silver Central Kanal auf Brighteon.com.

