Grävenwiesbach: Kind sexuell belästigt!

1. Kind sexuell belästigt – Zeugen gesucht, Grävenwiesbach, Naunstädter Straße, Donnerstag, 21.12.2023, 13:40 Uhr

(da)Am Donnerstagmittag soll ein Kind in Grävenwiesbach von einem Fremden sexuell belästigt worden sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und dem Tatverdächtigen. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sprach ein bislang unbekannter Täter gegen 13:40 Uhr ein 12-jähriges Mädchen am Bahnhof Grävenwiesbach an. Als sich das Mädchen dieser Situation in Richtung Naunstadt entziehen wollte, sei ihr der Mann gefolgt, habe sein Glied hervorgeholt und sie in gebrochenem Deutsch aufgefordert, dieses zu berühren. Da das Mädchen dieser Aufforderung nicht nachkam, ließ er von ihr ab und entfernte sich in Richtung Grävenwiesbach. Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen dunkelhäutigen, etwa 1,75 bis 1,80m großen Mann gehandelt haben. Nach Einschätzung des Kindes sei er etwa 30 Jahre alt gewesen, habe kurze dunkle gekringelte Haare sowie einen Backenbart und buschige Augenbrauen gehabt. Er sei mit einer dunklen Hose und einem dunklen Oberteil mit Kapuze bekleidet gewesen. Die Polizei sucht nun nach dieser Person sowie nach weiteren Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden von der Polizeistation Usingen unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegengenommen.

