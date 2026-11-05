GRENZSCHUTZ-HAMMER IM BUNDESTAG! AfD will Drohnen, KI-Kameras und Millionenprojekt – doch alle anderen Fraktionen stimmen dagegen!

Berlin – Politischer Paukenschlag im Deutschen Bundestag! Der Streit um Deutschlands Grenzen, illegale Migration und den Einsatz modernster Überwachungstechnologie hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die AfD-Fraktion wollte den deutschen Grenzschutz mit künstlicher Intelligenz, Drohnen, Wärmebildkameras, intelligenten Bewegungssensoren und computergestützter Datenanalyse grundlegend verändern. Doch im Innenausschuss des Deutschen Bundestages kassierte die Oppositionspartei eine deutliche Niederlage. Am Mittwoch, dem vierten November, stimmten sämtliche anderen Fraktionen gegen den Antrag mit dem Titel „Deutschlands Grenzen wirksam sichern – KI-Grenzschutz jetzt einführen“. CDU und CSU, SPD, Bündnis Neunzig/Die Grünen sowie Die Linke stellten sich damit gegen den Vorstoß der AfD. Das geht aus einer offiziellen Mitteilung des Deutschen Bundestageshervor. Im Mittelpunkt steht ein ambitioniertes Sicherheitskonzept mit dem Namen „Digitaler Grenzschutz Deutschland“, kurz DGD. Die AfD fordert damit eine grundlegende technologische Modernisierung der staatlichen Grenzüberwachung. Statt sich überwiegend auf klassische Polizeikontrollen, Streifenfahrten und stationäre Kontrollstellen zu verlassen, sollen nach den Vorstellungen der Antragsteller vernetzte Sensoren, automatisierte Analysesysteme und künstliche Intelligenz auffällige Bewegungen an Deutschlands Grenzen früher erkennen. Die Fraktion begründet ihre Forderung mit anhaltender irregulärer Migration, international organisierten Schleusernetzwerken und einer nach ihrer Einschätzung unzureichenden Wirksamkeit bisheriger Grenzschutzmaßnahmen. Besonders die zunehmende technische Ausstattung krimineller Organisationen stelle die Sicherheitsbehörden vor erhebliche Herausforderungen. Bereits am fünfundzwanzigsten September hatte sich der Bundestag in einer halbstündigen Aussprache erstmals mit dem Antrag beschäftigt und ihn anschließend zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Der nun erfolgte Beschluss im federführenden Innenausschuss bedeutet eine klare politische Absage an die vorgelegte Initiative. Eine abschließende Entscheidung des gesamten Bundestages ist mit der Ausschussabstimmung allerdings nicht gleichzusetzen. Dennoch steht fest: Für das von der AfD geforderte Konzept existiert in dieser Form keine Mehrheit unter den übrigen Fraktionen. Gerade angesichts der seit Jahren kontrovers geführten Debatte über Grenzkontrollen, Schleuserkriminalität, europäische Migrationspolitik und die Ausstattung der Bundespolizei sorgt diese Entscheidung für politischen Zündstoff. Denn bei dem abgelehnten Vorstoß handelt es sich nicht lediglich um zusätzliche Videokameras oder technische Hilfsmittel, sondern um einen umfassenden Plan zur Digitalisierung des Grenzschutzes, der die Arbeit deutscher Sicherheitsbehörden langfristig verändern sollte.

Drohnen am Himmel, Infrarotkameras an der Grenze und künstliche Intelligenz im Analysezentrum – so weitreichend waren die Pläne der AfD! Das in der offiziellen Bundestagsdrucksache zum KI-Grenzschutzbeschriebene Konzept basiert auf einem risikoorientierten Drei-Ebenen-Modell, das technische Erkennung, intelligente Auswertung und operative Polizeimaßnahmen miteinander verbinden soll. Auf der ersten Ebene sollen Wärmebildkameras und Infrarotsensoren insbesondere an stark beanspruchten Grenzabschnitten grenzüberschreitende Bewegungen erfassen. Ergänzend sieht der Antrag Bewegungs- und Bodensensoren entlang bekannter Schleusungsrouten vor. Drohnen sollen schwer zugängliche Gebiete aus der Luft beobachten und zusätzliche Informationen über auffällige Aktivitäten liefern. KI-gestützte Videosysteme könnten nach den Vorstellungen der Antragsteller ungewöhnliche Bewegungsmuster erkennen und die gewonnenen Informationen an zuständige Stellen weitergeben. Die AfD betont dabei, dass solche Maßnahmen nicht flächendeckend und wahllos erfolgen sollen, sondern auf Grundlage konkreter tatsächlicher Anhaltspunkte und einer entsprechenden Risikobewertung. Auf der zweiten Ebene fordert die Fraktion die Weiterentwicklung bestehender Strukturen der Bundespolizei zu einem KI-gestützten Grenzlage- und Analysezentrum. Dort sollen rechtmäßig erhobene Sensordaten, polizeiliche Erkenntnisse sowie migrations- und aufenthaltsrechtliche Informationen zusammengeführt und ausgewertet werden. Bestehende Einrichtungen wie das Gemeinsame Analyse- und Strategiezentrum illegale Migration, kurz GASIM, sollen nicht ersetzt, sondern ergänzt werden. Nach den Vorstellungen der Antragsteller könnte ein solches System Zusammenhänge schneller erkennen, die Verfügbarkeit sicherheitsrelevanter Informationen verbessern und Polizeieinsätze gezielter vorbereiten. Auf der dritten Ebene soll ein nationales Grenzlagezentrum entstehen beziehungsweise aus bestehenden Strukturen weiterentwickelt werden, das eine möglichst aktuelle Gesamtübersicht über die Lage an Deutschlands Grenzen ermöglicht. Bundespolizei, Bundeskriminalamt und weitere Sicherheitsbehörden sollen dabei ihre Arbeit besser koordinieren können. Vorgesehen sind außerdem mobile und flexibel einsetzbare Polizeikräfte, wechselnde Kontrollstellen und besondere Einsatzschwerpunkte an bekannten Schleusungsrouten sowie kriminalitätsbelasteten Grenzabschnitten. Hinzu kommen Forderungen nach einer stärkeren Nutzung biometrischer Verfahren zur Identitätsfeststellung und zum rechtlich zulässigen Abgleich mit vorhandenen Sicherheits- und Fahndungsdatenbanken. Besonders weit geht der Antrag mit einem nationalen Ersatzmechanismus für den Fall, dass europäische Grenzschutzsysteme nicht ausreichend funktionieren. Deutschland soll nach dem Willen der AfD dann rechtlich und operativ in die Lage versetzt werden, eigenständige Maßnahmen zu ergreifen. Auch bei der technischen Ausstattung verfolgt die Fraktion konkrete Ziele: Nationale und europäische Anbieter sollen bei sicherheitsrelevanter künstlicher Intelligenz bevorzugt berücksichtigt werden, ohne andere geeignete Technologien grundsätzlich auszuschließen. Ein eigener Haushaltstitel für digitalen Grenzschutz und KI-gestützte Sicherheitsinfrastruktur sollte die finanzielle Grundlage schaffen. Allein für eine erste Erprobungsphase sah der Antrag einen Finanzierungsrahmen von bis zu einhundert Millionen Euro vor. Eine spätere Ausweitung sollte sich an den Ergebnissen dieser Pilotphase orientieren. Dieses Geld war lediglich vorgeschlagen und keineswegs bereits bewilligt. Mit der Ablehnung im Innenausschuss erhielt somit auch dieser konkrete Finanzierungsvorschlag keine politische Unterstützung durch die übrigen Fraktionen.

Millionenprojekt gestoppt – doch die entscheidenden Fragen zu Sicherheit, Datenschutz und staatlicher Überwachung bleiben! Hinter der politischen Auseinandersetzung steckt ein grundlegender Konflikt über die Zukunft des deutschen Grenzschutzes: Wie weit darf der Staat beim Einsatz künstlicher Intelligenz gehen, um irreguläre Grenzübertritte und grenzüberschreitende organisierte Kriminalität zu bekämpfen? Und wie lässt sich verhindern, dass moderne Sicherheitstechnologie zu unverhältnismäßigen Eingriffen in die Rechte unbeteiligter Menschen führt? Der Antrag der AfD greift diese Problematik ausdrücklich auf. Die Fraktion fordert die Bundesregierung auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der den Einsatz von KI und automatisierter Datenanalyse im Grenzschutz rechtssicher regeln soll. Vorgesehen sind klare gesetzliche Grundlagen, strenge Zweckbindungen, Datensparsamkeit, wirksame Kontrollmechanismen und die Einhaltung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit. Eine flächendeckende oder anlasslose Überwachung der Bevölkerung soll nach dem Antrag ausdrücklich ausgeschlossen werden. Ebenso sollen computergestützte Systeme keine eigenständigen Entscheidungen mit unmittelbarer Rechtswirkung treffen dürfen. Der Einsatz der Technologie soll sich auf den Grenzraum und unmittelbar grenzbezogene Gefahrenlagen beschränken. Die politische Debatte berührt allerdings nicht nur nationales Recht, sondern auch europäische Vorschriften. Die Europäische Kommission erläutert zum europäischen KI-Gesetz, dass bestimmte Anwendungen künstlicher Intelligenz bei Polizei, Migration und Grenzkontrollen als besonders risikoreich eingestuft werden. Für biometrische Echtzeit-Fernidentifizierung im öffentlich zugänglichen Raum zu Strafverfolgungszwecken gelten weitreichende Verbote mit eng begrenzten gesetzlichen Ausnahmen. Nicht jede Wärmebildkamera, jeder Sensor und jede automatisierte Datenauswertung fällt jedoch unter dieselben rechtlichen Einschränkungen. Entscheidend sind die konkrete Technik, der Verwendungszweck und die gesetzlichen Voraussetzungen. Gerade deshalb wäre die praktische Umsetzung eines umfassenden digitalen Grenzschutzsystems mit erheblichen rechtlichen, technischen und organisatorischen Fragen verbunden. Bislang ist außerdem nicht nachgewiesen, dass das von der AfD vorgeschlagene Gesamtkonzept tatsächlich zu den erhofften Verbesserungen führen würde. Welche Auswirkungen es auf die Aufdeckung von Schleusungsdelikten, die Einsatzplanung der Polizei, den Datenschutz und die Bewegungsfreiheit unbeteiligter Bürger hätte, müsste erst durch belastbare Untersuchungen und praktische Erprobungen geklärt werden. Aus dem veröffentlichten Bericht über die Ausschussentscheidung geht nicht hervor, welche einzelnen Beweggründe für die ablehnenden Stimmen sämtlicher anderer Fraktionen ausschlaggebend waren. Deshalb lässt sich aus dem Abstimmungsergebnis allein weder eine grundsätzliche Ablehnung künstlicher Intelligenz im Grenzschutz noch eine gemeinsame Haltung aller beteiligten Parteien zu sämtlichen technischen Einzelmaßnahmen ableiten. Fest steht dagegen, dass der konkrete AfD-Antrag keine Mehrheit gefunden hat. Damit bleibt die Frage offen, ob und in welcher Form künftig mehr Drohnen, Sensoren und KI-gestützte Analysesysteme bei der Überwachung deutscher Grenzen zum Einsatz kommen werden. Für die AfD ist das Abstimmungsergebnis eine deutliche parlamentarische Niederlage – für die deutsche Sicherheitspolitik bleibt der Streit um moderne Grenzüberwachung, staatliche Handlungsfähigkeit und den Schutz der Grundrechte weiterhin hochaktuell.

Quellenangaben

Quelle: Deutscher Bundestag – Ausschuss lehnt AfD-Antrag zu „KI-Grenzschutz“ ab, vierter November zweitausendsechsundzwanzig

Quelle: Deutscher Bundestag – Originalantrag der AfD-Fraktion, Drucksache 21/6822: „Deutschlands Grenzen wirksam sichern – KI-Grenzschutz jetzt einführen“

Quelle: Europäische Kommission – Erläuterungen zum europäischen KI-Gesetz und den rechtlichen Grenzen biometrischer Identifizierung

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