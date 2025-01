Bitte auf Telegram folgen: https://t.me/pressecop24 und auf X: https://x.com/PRESSECOP

Die Trump-Regierung hat im Rahmen einer umfassenden Grenzsicherheitsinitiative tägliche Abschiebungsflüge gestartet.

Grenzzar Tom Homan betonte die Notwendigkeit von Kongressmitteln, um die Mission aufrechtzuerhalten und auszubauen.

Die Regierung zielt zunächst auf Straftäter ab, behauptet aber, dass alle Einwanderer ohne Papiere der Abschiebung unterliegen.

ICE-Durchsetzungsmaßnahmen umfassen jetzt sensible Orte wie Schulen, Krankenhäuser und Kirchen.

Homan verteidigte das Vorgehen als wesentlich für die nationale Sicherheit und die öffentliche Sicherheit und verwies auf Menschenhandel, Drogenschmuggel und Gewaltverbrechen.

Grenzzar Tom Homan macht alle illegalen Ausländer in Acht

In einem mutigen Schritt, eine Krise der nationalen Sicherheit zu bewältigen, hat die Trump-Regierung tägliche Abschiebungsflüge eingeleitet, was eine dramatische Eskalation in ihren Bemühungen zur Sicherung der US-Grenze signalisiert. Grenzzar Tom Homan, ein wichtiger Architekt der Strategie der Einwanderungsdurchsetzung der Regierung, kündigte die Politik zu ABCs „This Week“ an und betonte die Notwendigkeit von Kongressmitteln, um die Mission aufrechtzuerhalten. Der Ansatz der Regierung, der den Einsatz von Beamten der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) in Zufluchtsstädte und sensiblen Orten wie Schulen und Kirchen umfasst, markiert eine deutliche Abkehr von früheren Durchsetzungspraktiken. Mit über 500 Verhaftungen am ersten Operationstag hat das Vorgehen die Debatten über Einwanderungspolitik, öffentliche Sicherheit und die Rolle der Bundesdurchsetzung in amerikanischen Gemeinden neu entfacht.

Die Abschiebungsstrategie der Regierung hängt von dem ab, was Homan als „Kraftmultiplikator“-Ansatz bezeichnete, der militärische Flüge und die erweiterte Haftkapazität nutzt, um Personen im Land illegal zu entfernen. Homan enthüllte Pläne, mindestens 100.000 Betten in Haftanstalten hinzuzufügen, um die wachsende Zahl von Häftlingen unterzubringen, ein Schritt, der seiner Sat für den Erfolg der Mission entscheidend ist. „Es sendet ein starkes Signal an die Welt – unsere Grenze ist geschlossen“, sagte Homan zu Martha Raddatz von ABC.

In der ersten Phase der Abschiebungen werden Personen mit Vorstrafen oder anhängigen Anklagen priorisiert, aber Homan machte deutlich, dass niemand im Land illegal von der Abschiebung ausgenommen ist. „Wenn sie illegal im Land sind, kommen sie auch“, sagte er. Die Politik hat bereits zu Verhaftungen in Zufluchtsstädten geführt, in denen sich die lokalen Regierungen geweigert haben, mit den Bundeseinwanderungsbehörden zusammenzuarbeiten. Homan kritisierte diese Gerichtsbarkeiten und argumentierte, dass ihre Politik die öffentliche Sicherheit gefährdet, indem sie Personen freilassen, die sonst in sicheren Einrichtungen festgehalten werden könnten.

Sensible Standorte sind nicht mehr tabu

In einer umstrittenen Verschiebung hat die Regierung die Beschränkungen für ICE-Verhaftungen an sensiblen Orten, einschließlich Schulen, Krankenhäusern und Kirchen, aufgehoben. Homan verteidigte die Politik und erklärte, dass ICE-Offiziere das Ermessen haben müssen, Bedrohungen überall dort zu erfassen, wo sie gefunden werden. „Wir setzen die Gesetze durch, die der Kongress erlassen und der Präsident unterzeichnet hat“, sagte er. „Wenn es ihnen nicht gefällt, ändern Sie das Gesetz.“

Der Schritt hat scharfe Kritik von Einwanderervertretern und religiösen Führern hervorgerufen, die argumentieren, dass das Ziel von sensiblen Orten das Vertrauen in öffentliche Institutionen untergräbt und gefährdet gefährdete Bevölkerungsgruppen. Homan wies diese Bedenken jedoch zurück und bezeichnete die Politik als notwendige Maßnahme, um Bedrohungen für die nationale Sicherheit zu bekämpfen. Er zitierte den Fall von El Salvador, das sich zunächst weigerte, deportierte MS-13-Gangmitglieder zu akzeptieren, als Beispiel für die Entschlossenheit der Regierung. „Präsident Trump brauchte nur 18 Stunden, um sie zur Zusammenarbeit zu zwingen“, sagte Homan.

Eine Mission der öffentlichen Sicherheit und nationalen Sicherheit

Im Mittelpunkt der Strategie der Regierung steht der Schwerpunkt auf der Entfernung von Personen, die eine Bedrohung für die öffentliche Sicherheit darstellen. Homan betonte die menschlichen Kosten der Untätigkeit und wies auf den Anstieg des Menschenhandels, des Drogenschmuggels und der Gewaltkriminalität als Beweis für die Notwendigkeit einer aggressiven Durchsetzung hin. „Welchen Preis setzen Sie auf die nationale Sicherheit? Welchen Preis stellen Sie diesen jungen Damen vor, die vergewaltigt und ermordet und lebendig verbrannt wurden? fragte er.

Die Bemühungen der Regierung haben bereits zu greifbaren Ergebnissen gebracht, wobei tägliche Abschiebungsflüge Personen entfernt haben, die als Bedrohung für die öffentliche Sicherheit gelten. Homan äußerte sich zuversichtlich in den Erfolg der Mission, betonte aber die Notwendigkeit der Unterstützung des Kongresses, um den Betrieb aufrechtzuerhalten und auszubauen. „Jeden Tag besteht unser Erfolg darin, die Bedrohung der öffentlichen Sicherheit von der Straße zu nehmen und die Bedrohung der nationalen Sicherheit hier rauszubekommen“, sagte er.

