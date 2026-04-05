Grönemeyer DIKTIERT: „Wir bestimmen, wie die Gesellschaft aussieht!“ – Jetzt Nationalpreis?
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Kommentare
Ein Kommentar zu „Grönemeyer DIKTIERT: „Wir bestimmen, wie die Gesellschaft aussieht!“ – Jetzt Nationalpreis?“
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Gröhli macht jetzt auf Dr. Jupp G. von den pösen N*zi`s ? Der hat schon lange total fertig und merkt nichts mehr … Keiner gröhlt feiner als der Grön … und überhaupt, wie Der aussieht ? OMG ! Unterirdisch wie ein Ghul oder Alien ? Der wird Anderen sicher Nichts per Reichssender vorschreiben !
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