Größere Auseinandersetzung in Wiesbaden – eine Person schwer verletzt!

(js) Am Freitagabend kam es am Platz der Deutschen Einheit zu einer größeren Auseinandersetzung, bei der eine Person nicht unerheblich verletzt wurde. Gegen 19:30 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei zwischen mehreren Personen im Bereich der Schwalbacher Straße, in unmittelbarer Nähe des 1. Polizeirevieres gemeldet. Nahezu zeitgleich zu der Mitteilung kam eine männliche Person in den Eingangsbereich des 1. Reviers und wies eine stark blutende Wunde im Oberkörperbereich auf, welche vermutlich mit einem scharfen Gegenstand zugefügt wurde. Durch die Polizeibeamten wurden umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen eingeleitet und der Rettungsdienst nachgefordert. Der Mann, ein 30-jähriger Wiesbadener, wurde mit schweren Verletzungen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht, befindet sich aber außer Lebensgefahr. Über die Videoschutzanlange konnte der Vorfall rekonstruiert werden. Mehrere Täter flüchteten in einem schwarzen Pkw vom Tatort. Zwei Personen, deren Tatbeteiligung noch abschließend geklärt werden muss, konnten durch die Polizei festgenommen werden. Neben dem 30-jährigen wurden bei der Auseinandersetzung noch zwei weitere Personen, ein 22- und ein 26-jähriger Wiesbadener verletzt. Diese konnten mit leichten Gesichtsverletzungen nach einer Behandlung im Krankenhaus wieder entlassen werden. Die Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 0611/345-2140 in Verbindung zu setzen