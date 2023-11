Groß-Enzersdorf/Österreich: Mann versuchte 4 Frauen zu vergewaltigen!

Ein bislang unbekannter Täter steht im Verdacht, am 4. November 2023, gegen 02.00 Uhr, in Groß-Enzersdorf zwei weibliche Personen über eine weite Strecke zu Fuß verfolgt zu haben. Die beiden Frauen konnten sich schlussendlich in Sicherheit bringen.

Der bislang unbekannte Täter ist weiters verdächtig, am 5. November 2023, gegen 06.05 Uhr, in Groß-Enzersdorf bei dem dortigen Busbahnhof und am 5. November 2023, gegen 22.30 Uhr, in Orth an der Donau vor dem Eingang eines Mehrparteienhauses versucht zu haben, die dort jeweils allein aufhältigen Frauen zu vergewaltigen, in dem er in beiden Fällen die Opfer gewaltsam zu Boden riss. Beide Frauen konnten aufgrund ihrer Gegenwehr den Täter in die Flucht schlagen.

Die bis dato bekannten Opfer sind im Alter von 18/19 Jahren. Sie erlitten einen Schock und eines der Opfer auch Abschürfungen.

Personsbeschreibung des unbekannten Täters:

männlich, 25–35 Jahre, 170–180 cm groß, dünne Statur, klare/ruhige Aussprache, tiefe Stimme, akzentfrei, vermutlich Hochdeutsch, buschige Augenbrauen, dunkler Dreitage- bis Vollbart, dunkle Augenfarbe (braun mit blauem Stich), bekleidet mit eher lockerer Kleidung wie Jogginghose, weiteren Jeans und Kapuzensweater sowie hellen Sportschuhen;

Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Korneuburg wird um Veröffentlichung der angefertigten Phantombilder sowie Lichtbilder aus einer Videoüberwachung ersucht. Die Bilder können bei der Pressestelle der Landespolizeidirektion Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-1133 angefordert werden.

Die Bevölkerung wird gebeten, sachdienliche Hinweise zur Ausforschung des Täters sowie verdächtige Wahrnehmungen, insbesondere wenn sie auf die Beschreibung des Genannten passen, umgehend dem Landeskriminalamt Niederösterreich unter der Telefonnummer 059133-30-3333 zu melden. Sprechen sie die genannte Person auf keinen Fall an.