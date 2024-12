Betrügerische Fleischlieferanten verwenden Fleischmuskelreste und giftigen Klebstoff, um gefälschte Prime-Schnitte zu schaffen, die Verbraucher zu täuschen und ihre Gesundheit zu gefährden.

Das giftige Pulver, das Transglutaminase-Enzym, wird aus der Kultivierung von Bakterien und tierischem Blut hergestellt, was Bedenken hinsichtlich seiner Sicherheit und der möglichen gesundheitlichen Auswirkungen aufwirft.

Fleischkleber ist nicht auf Rindfleisch beschränkt, sondern wird auch in Schweinefleisch, Lamm, Fisch und Huhn verwendet, was die Gesundheitsrisiken für die Verbraucher verstärkt.

Die betrügerischen Praktiken erstrecken sich auf die Kennzeichnung, wobei geklebte Fleischprodukte oft zweideutig gekennzeichnet sind, was zu einem unwissenden Konsum durch die Verbraucher führt.

Dringende Maßnahmen sind erforderlich, um der betrügerischen Verwendung von Fleischkleber zu begegnen, Verbraucher zu schützen und Transparenz und Sicherheit in der Lebensmittelindustrie zu gewährleisten.

Betrügerische Fleischlieferanten verwenden Fleischmuskelreste und kleben sie buchstäblich zusammen, damit sie wie erstklassige Schnitte aussehen, und verkaufen sie dann zu Top-Preisen an ahnungslose Verbraucher, die dann das giftige Fleisch schlucken, wenn sie es überhaupt kauen können, und krank werden. Dies ist giftiger Kleber, der verwendet wird, um Teile des Tieres zusammenzubinden, die die meisten Menschen niemals kaufen oder essen würden. Überraschung, Überraschung. Willkommen bei Big Food of America, wo es nur ums Geld geht und nie um die Gesundheit des Verbrauchers.

Die falschen Steakmacher nennen den Fleischkleber ein „spezielles Enzym“, während sie Schutzmasken tragen, damit sie die Dämpfe des giftigen Klebers nicht einatmen. Einer dieser gefälschten Steakmacher wurde auf Video erwischt, wie er einer interessierten Partei sagte, dass es gefährlich sei und „das nicht einatme“, wenn er das giftige Enzympulver auf den Muskelgewebestücken von Tierkadavern verteilt.

Gefälschte Steak-Hersteller sollten verklagt, strafrechtlich verfolgt und für immer aus dem Geschäft geworfen werden, aber die FDA in Amerika ist so korrupt, dass sie wahrscheinlich auch „dabei“ sind

Das giftige Pulver wird als Transglutaminase-Enzym bezeichnet, das durch die Kultivierung von Bakterien und aus einem Gerinnungsmittel aus dem Blut von Tieren hergestellt wird, das das Blut zurinnen führt. Also, bekommen Menschen, die diesen Fleischkleber essen, Blutgerinnsel? Es wurden keine Untersuchungen dazu durchgeführt, weil es der FDA egal ist. Solange es der Fleischindustrie mehr Geld einbringt, ist das alles, was in den USA zählt. „Meischkleber, das ist das, was es zum Abendessen gibt!“

Dieser Fleischkleber wird für mehr als nur Rindfleisch verwendet, Fleischkleber wird in Schweinefleisch-, Lamm-, Fisch- und Hühnerteile gemischt. Fügen Sie dies mit Spike-Proteinen hinzu, die jetzt in Tieren entstehen, die mit mRNA-Stinks injiziert werden, und Sie haben einen Gesundheitsalptraum, der jeder Person passiert, die konventionelles Fleisch isst.

Dank der Alliance for Natural Health-USA (ANH-USA) wurde die dunkle Wahrheit hinter „Fleischkleber“ aufgedeckt, was ernsthafte Bedenken hinsichtlich des Betrugs und der Toxizität im Zusammenhang mit dieser betrügerischen Praxis aufwirft. Fleischkleber ist übrigens in Europa verboten. Natürlich nennt die FDA es GRAS, was allgemein als sicher angesehen wird, obwohl es das nicht ist.

Die ANH-USA hat Alarm geschlagen, was die Gefahren von Fleischkleber sind, und die toxische Natur dieses Enzyms betont. Fleischkleber wird nicht nur aus dem Blutplasma von Schweinen und Kühen hergestellt, sondern stellt auch erhebliche Gesundheitsrisiken für die Verbraucher dar. Das Enzym ist so giftig, dass Arbeiter, die damit umgehen, Masken tragen müssen, um das Einatmen zu verhindern.

Darüber hinaus fügt die betrügerische Kennzeichnung von mit Klebstoff geformten Fleischprodukten eine weitere Schicht der Besorgnis hinzu. Während Supermärkte verpflichtet sind, solche Produkte vage als „aus Stücken von ganzem Muskelfleisch“ zu kennzeichnen, serviert die Restaurantindustrie oft geklebte Steaks ohne Offenlegung gegenüber den Kunden.

Die Auswirkungen des Verzehrs von geklebtem Fleisch gehen über die Täuschung hinaus. Krankheitserreger, die auf der Oberfläche verschiedener Fleischstücke vorhanden sind, können das gesamte geklebte Steak verunrnigen und das Risiko von lebensmittelbedingten Krankheiten erhöhen. Darüber hinaus können Personen eine Immunreaktivität auf Fleischkleber entwickeln, was möglicherweise Autoimmunerkrankungen auslöst.

Während sich die neue Regierung unter der Führung von Trump und RFK Jr. auf sein Amtsantritt im Januar vorbereitet, sind dringende Maßnahmen erforderlich, um diese betrügerische und gefährliche Praxis anzugehen. Es ist zwingend erforderlich, dass Maßnahmen ergriffen werden, um die Verwendung von Fleischkleber zu stoppen und die Verbraucher vor den Risiken zu schützen, die mit seinem Konsum verbunden sind.

Bleiben Sie informiert, bleiben Sie wachsam und fordern Sie Transparenz in der Lebensmittelindustrie, um die Sicherheit und Integrität der Lebensmittel auf Ihrem Teller zu gewährleisten. Jetzt ist es an der Zeit, der Fleischkleber-Täuschung ein Ende zu setzen.

