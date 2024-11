Großeinsatz auf den Kölner Ringen an Halloween – Messerkontrollen zum Schutz der Feiernden

Köln (ots)

Bei Messerkontrollen im Stadtgebiet hat die Polizei Köln am Donnerstag (31. Oktober) mehr als 40 Waffen sichergestellt, darunter 31 Messer. Der Schwerpunkt des Einsatzes, der bis tief in die Halloweennacht andauerte, lag in den drei Waffenverbotszonen auf den Ringen, im Zülpicher Viertel und auf dem Wiener Platz.

Polizeipräsident Hermanns, der für den Aktionstag die Strategische Fahndung angeordnet hatte, äußert sich heute zu den Ergebnissen des Aktionstages: „Die Bilanz des Abends zeigt sehr deutlich, dass gute Appelle bei Einigen auf taube Ohren stoßen. Umso wichtiger ist unser Einsatz, um die Menschen vor denen zu schützen, die trotz aller Warnungen Waffen zum Feiern mitbringen.“

Einsatzbilanz Wiener Platz

Bereits am Nachmittag hatte die „Schwerpunktgruppe Wiener Platz“ innerhalb von nur 90 Minuten vier Messer, einen Totschläger sowie Drogen auf der Platzfläche sichergestellt, bevor die Beamten sich dem Präsenzeinsatz der Bereitschaftspolizei auf der Deutzer Kirmes anschlossen.

Ab 20 Uhr sperrten dann fünfhundert Polizistinnen und Polizisten die Feiermeile auf dem Hohenzollernring mit allen Nebenstraßen zwischen Friesenplatz und Kaiser-Wilhelm-Park für umfangreiche Personenkontrollen ab.

Einsatzbilanz Ringe und Zülpicher Viertel

Bei mehr als 13.000 Personenkontrollen in den beiden Waffenverbotszonen stellen Einsatzkräfte 38 Waffen sicher, darunter 27 Messer, einen Schlagstock, eine echt aussehende Schusswaffe, einen Elektroschocker und vier Pfeffersprays.

Für zwei Männer endete der Abend mit einer Festnahme. 16 weitere Personen nahmen Polizisten in Gewahrsam – 73 erhielten Platzverweise für die Dauer der Nacht.

Innenminister Herbert Reul, der die Großkontrolle besuchte, bedankte sich am Abend bei den Einsatzkräften vor Ort für ihre Arbeit. (sw/de)

Polizeipräsidium Köln