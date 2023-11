Großeinsatz in Sonneberger Gemeinschaftsunterkunft!

Am Freitagabend kam es zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz und Polizei in einer Sonneberger Gemeinschaftsunterkunft. Grund hierfür war die Entstehnung von Chlorgas innerhalb des Gebäudes. Mehrere Bewohner klagten über Atemwegsreizungen, Augenreizungen sowie Erbrechen. Infolge dessen wurde das gesamte Objekt vorsorglich evakuiert. Drei Bewohner wurden zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht, konnten dieses jedoch noch am Abend wieder verlassen.

Nachdem die Ursache durch die Feuerwehr beseitigt war und das Gebäude großflächig gelüftet wurde, konnten alle Bewohner am späten Abend in ihre Unterkünfte zurückkehren.

Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wurde die Ursache durch Bewohner der Unterkunft selbst gesetzt, indem diese aus noch nicht abschließend geklärtem Grund eine Bleichlösung anfertigten, woraufhin Chlorgas entstand.