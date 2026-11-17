Symbolfoto – Bild KI-generiert

Frankfurt am Main – Ein riesiger Datenschatz aus der größten deutschen Bank ist öffentlich geworden, aber er ist noch kein Urteil! Mehr als 50 Medienhäuser berichten über das internationale Rechercheprojekt „Inside Deutsche Bank“. Zwei Whistleblower sollen mehr als 15 Millionen interne Dokumente, darunter mehr als 9 Millionen E-Mails, weitergegeben haben. Die beteiligten Redaktionen schreiben, das Institut habe wiederholt an riskanten Kunden festgehalten, obwohl eigene Fachleute vor Geldwäsche, Korruption oder Sanktionsverstößen warnten. Die Deutsche Bank weist die Stoßrichtung zurück: Viele Vorgänge lägen Jahre zurück, seien geprüft und mit Aufsichtsbehörden erörtert worden. Unter Vorstandschef Christian Sewing sei sie „heute eine andere, stärkere und sicherere Bank“.

Die E-Mails hat nicht die BILD beschafft. Nach Darstellung von ZDF frontal und der übrigen Partner kamen die Unterlagen von zwei Whistleblowern, die sie im vergangenen Jahr dem indischen Journalisten Josy Joseph und der südafrikanischen Journalistin Khadija Sharife zukommen ließen. Diese teilten das Material mit mehr als 50 Redaktionen in über 40 Ländern, darunter der New York Times, der Financial Times, Le Monde sowie in Deutschland ZDF frontal, dem Spiegel und dem Manager Magazin. Koordiniert hat die Arbeit die südafrikanische Organisation Barracuda Media, technisch unterstützt vom Berliner Data and Research Center; das Münchner Büro Paper Trail Media beriet die deutschsprachigen Partner. Die BILD gehört nach den veröffentlichten Partnerlisten nicht zu diesem Konsortium, berichtet aber am Dienstag darüber und verweist selbst darauf, dass im Rahmen der Recherche auch eine steuerliche Nachfolgeregelung bei Axel Springer vorkommt.

Umfang und Herkunft des Materials beschreiben die beteiligten Medien so: mehr als 15 Millionen Dateien, darunter mehr als 9 Millionen E-Mails, Tabellen, Berichte, Chats, Präsentationen und Kundenlisten, vor allem aus Bereichen, die sich mit heiklen Kunden und problematischen Vorgängen befassen. Die Unterlagen sollen Tätigkeiten der Bank ab den frühen 2010er-Jahren abdecken. Mehr als 200 Journalisten werten das Material seit dem Frühjahr 2026 aus. Die Deutsche Bank nennt die Unterlagen in ihrer öffentlichen Stellungnahme „mutmaßliche interne Dokumente, die mehrere Jahre alt sind und angeblich von Whistleblowern offengelegt wurden“. Eine ausdrückliche Bestätigung der Echtheit enthält dieser Text nicht; das Manager Magazin schreibt, das Institut habe die Authentizität der Daten nicht bestritten. Unabhängig davon betont die Bank, die Dateien enthielten weiterhin rechtlich geschützte Angaben über Kunden, Beschäftigte und Dritte; sie habe „entschlossen gehandelt, um diese Informationen zu schützen“.

Was die Recherche dem Institut vorhält, bleibt eine journalistische Auswertung interner Vorgänge, kein festgestellter Schuldspruch. Laut ZDF frontal legen die Dokumente nahe, dass Warnungen eigener Experten wiederholt übergangen wurden und einflussreiche Kunden von Ausnahmen profitierten. Als besonders schwerwiegend schildern die Medien einen Fall aus dem Jahr 2020: Ein Mitarbeiter sei auf Hinweise auf ein mutmaßliches Geldwäschenetzwerk gestoßen, über das nach ZDF-Angaben bereits Hunderte Millionen Euro geflossen sein sollen. Der Standard, ebenfalls Partner des Projekts, spricht von mehr als 1,7 Milliarden Euro, die das Netzwerk um den Globus geschickt haben soll. Die Differenz zeigen wir als Unterschied in der Berichterstattung, nicht als von uns nachgerechnete Tatsache. Die Überwachungssysteme hätten einzelne Auffälligkeiten registriert, das Muster aber erst nach rund 3 Jahren erkannt. Ein namentlich nicht genannter Manager räumte intern ein: „Unsere Systeme haben es eben ausdrücklich nicht gefunden.“ Die Bank legt nach ZDF-Angaben Wert darauf, dass in dieser Sache „weder gegen die Deutsche Bank noch gegen einen ihrer Mitarbeiter eine Geldbuße verhängt“ worden sei; gegenüber dem Standard hieß es, das Netzwerk sei gemeldet und mit Behörden aufgearbeitet worden.

Eine interne Mail des heutigen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing aus dem Jahr 2017 steht im Mittelpunkt vieler Berichte. Im Wortlaut, den ZDF frontal wiedergibt, schrieb Sewing: „KYC bricht uns das revenue Genick.“ KYC steht für Know Your Customer, die gesetzlich vorgeschriebene Kundenprüfung. Die BILD verkürzt das zu der Aussage, die Kundenkontrollen brächen „der Bank das Genick“. Der entscheidende Teil „revenue“, also der Ertrag, fehlt in dieser Wiedergabe. Ob der Satz im Zusammenhang einer Klage über bürokratische Last, eines Appells an mehr Effizienz oder einer Relativierung von Kontrollen stand, lässt sich aus den öffentlichen Zitaten allein nicht abschließend beurteilen. In ausführlicheren Stellungnahmen gegenüber dem Konsortium erklärte die Bank, ausgewählte Fragmente aus längeren Nachrichtenketten ließen den nötigen Zusammenhang vermissen; Sewing habe stets den Respekt vor der Unabhängigkeit der Kontrollfunktionen betont.

Auch die Namen Donald Trump und Jeffrey Epstein tauchen in den Berichten auf – und hier muss man Altbekanntes von neu Behauptetem trennen. Dass beide zeitweise Kunden der Bank waren, ist seit Jahren öffentlich. Neu ist nach Darstellung der Recherche, die Bank habe 2017 versehentlich Steuerunterlagen Trumps verschickt und ihn darüber offenbar nicht informiert. Im Fall Epstein identifizierte das Institut den Medien zufolge verdächtige Transaktionen von knapp 600 Millionen Dollar, nach Angaben des Standard rund 580 Millionen Dollar – mehr als doppelt so viel, wie zuvor öffentlich bekannt gewesen sei. Mehr als 5 Jahre sei Epstein Kunde geblieben, die letzten Konten seien offenbar erst im Juli 2019 geschlossen worden. Bereits im Juli 2020 verhängte die New Yorker Finanzaufsicht DFS eine Strafe von 150 Millionen Dollar gegen die Deutsche Bank. Die Vereinbarung betraf Compliance-Mängel in der Beziehung zu Epstein und zugleich das Korrespondenzgeschäft mit der estnischen Danske-Tochter sowie der FBME Bank. Das ist also eine bereits abgeschlossene aufsichtsrechtliche Altlast, keine neue Verurteilung von diesem Dienstag. Die höheren Transaktionssummen und internen Zitate sind der Teil, den die heutigen Berichte als neu ausgeben. Zu einzelnen Kundenbeziehungen äußert sich die Bank grundsätzlich nicht.

Genauso wenig darf man ältere, längst öffentlich verhandelte Komplexe wie die Russland-Spiegelgeschäfte der 2010er-Jahre oder früher aufgearbeitete Geldwäschefälle mit den neuen Mail-Funden in einen Topf werfen. Sie gehören zur Vorgeschichte des Instituts, sie sind aber nicht das, was das Leak erstmals zutage fördert. Die Recherche berichtet außerdem über das Korrespondenzbankgeschäft, etwa über verdächtige Transaktionen mit Bezug zu Kolumbien, die demnach zunächst nicht als Geldwäscheverdacht in Deutschland gemeldet worden seien. Auch das bleibt vorerst die Darstellung der Medien, kein neues Bußgeld. Einzelne Kunden, Mitarbeiter oder interne Klarnamen aus den Dateien zählen wir hier nicht auf, soweit sie nicht ohnehin öffentliche Amtsträger oder bereits gerichtlich feststehende Figuren sind.

Die Haltung der Bank steht in einer eigenen Mitteilung vom 17. November auf ihrer Website. Darin heißt es, die Sachverhalte im Mittelpunkt der Berichte lägen viele Jahre zurück, in einigen Fällen sogar zwei Jahrzehnte. Soweit relevant, habe man sie seinerzeit geprüft und eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet. Unter Sewing habe die Bank einen grundlegenden Wandel durchlaufen und von 2019 bis 2025 7 Milliarden Euro direkt in das Kontrollumfeld investiert, parallel dazu Risikoerkennung und Unternehmenskultur verändert. Man sei „heute eine andere, stärkere und sicherere Bank“, die Ratings seien in sechs Jahren zehnmal angehoben worden. Zugleich schreibt das Institut, es bleibe entschlossen, das Kontrollumfeld weiter zu verbessern „und alle noch ausstehenden Verbesserungsmaßnahmen abzuschließen“.

Genau dieser letzte Satz trifft auf eine amtliche Tatsache, die unabhängig vom Leak bereits feststeht. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat am 15. September 2026 gegenüber der Deutschen Bank neue Fristen zur Beseitigung von Mängeln in Datenverarbeitungssystemen angeordnet. Die Systeme dienen der Überwachung von Transaktionen zur Vorbeugung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Der Bescheid ist nach Angaben der Behörde seit dem 6. Oktober 2026 bestandskräftig. Die Maßnahme aktualisiert teilweise Anordnungen aus den Jahren 2021 und 2023, weil eine Neuausrichtung der Transaktionsüberwachung neue Fristen nötig machte. Konkrete Termine hat die BaFin nicht veröffentlicht. Eine Aufsicht, die Fristen nachschiebt, bestätigt weder die einzelnen Mail-Vorwürfe noch widerlegt sie den behaupteten Wandel; sie zeigt aber, dass die Behebung von Kontrollmängeln aus Sicht der Aufsicht auch in diesem Herbst nicht abgeschlossen war.

ZDF frontal weist zudem darauf hin, dass die Bank in diesem Jahr bereits mindestens 4 Mal durchsucht worden sei. Eine der öffentlich bekannten Durchsuchungen im Juli betraf den Verdacht auf Steuerhinterziehung durch sogenannte Cum-Cum-Geschäfte der Postbank aus den Jahren 2008 bis 2010, also einen anderen Komplex. Ob aus dem Leak selbst neue Ermittlungen der Staatsanwaltschaft oder der BaFin folgen, ist offen. Beteiligte Medien schreiben, die Whistleblower hätten Unterlagen auch an US-Behörden übermittelt; eine amtliche Bestätigung eines neuen Verfahrens wegen genau dieses Materials lag am Dienstagvormittag nicht vor. Der bloße Verlust so vieler Kundendaten kann für sich bereits aufsichtsrechtliche und zivilrechtliche Folgen haben, unabhängig von der Frage, ob einzelne historische Geschäfte rechtswidrig waren.

Ein Leak ist eine Quelle, kein Gericht. Die Dokumente können zeigen, was intern geschrieben und entschieden wurde; sie ersetzen weder eine Beweisaufnahme noch die Einordnung, welche Pflichten damals galten und was davon bereits mit Behörden abgeschlossen ist. Die Bank bestreitet nicht, dass es in der Vergangenheit erhebliche Schwächen gab, erklärt aber, genau diese Altlasten seien aufgearbeitet. Die Recherche legt nahe, dass der Widerspruch zwischen Kontrollpflicht und Geschäftsinteresse in internen Mails offen zutage trat. Ob das Bild von 2026 noch dasselbe ist wie das der Jahre vor 2019, müssen Aufsicht, möglicherweise Gerichte und die weiteren Veröffentlichungen des Konsortiums klären, nicht die erste Schlagzeile. Stand: 11:30 Uhr MEZ.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wenn interne Mails wirklich zeigen, dass Warnungen vor schmutzigem Geld beiseitegeschoben wurden, ist das ein schwerer Vorwurf gegen eine Bank, die das Rückgrat der deutschen Wirtschaft sein will. Aber ein Leak ist kein Urteil. Wer aus ausgewählten Schreiben schon die ganze Gegenwart des Instituts verurteilt, macht es sich zu einfach – und hilft auch der Aufklärung nicht.

KOMMENTAR / MEINUNG: Genauso falsch wäre es, alles in die Schublade alter Skandale zu legen. Manche Beziehungen, etwa zu bereits öffentlich bekannten Großkunden, sind längst von Aufsichtsbehörden geahndet. Andere Details treten erst jetzt zutage. Wer beides vermischt, schützt weder die Bank noch die Leser. Genau deshalb muss man Altlast und neuen Fund sauber trennen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Das Institut sagt, es sei heute eine andere Bank, und verweist auf Milliardeninvestitionen und bessere Noten der Ratingagenturen. Gleichzeitig setzt die Finanzaufsicht neue Fristen für genau jene Überwachungssysteme, die Geldwäsche erkennen sollen, und die Bank selbst spricht von noch offenen Verbesserungen. Der Widerspruch darf gestellt werden, ohne dass man deswegen schon Schuldsprüche verteilt.

Was meinen Sie: Zeigt das Leak vor allem alte Sünden einer Bank, die sich gewandelt hat – oder ein System, in dem Kontrollen noch immer zu oft dem Geschäft weichen? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

ZDF frontal / ZDFheute: Inside Deutsche Bank – Interne Dokumente belasten Deutsche Bank: https://www.zdfheute.de/wirtschaft/inside-deutsche-bank-leak-100.html

Deutsche Bank: Stellungnahme zu aktuellen Medienberichten, 17. November: https://www.db.com/news/detail/20261117-stellungnahme-der-deutschen-bank-zu-aktuellen-medienberichten?language_id=3

BaFin: Deutsche Bank AG – neue Fristen zur Mängelbeseitigung: https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Massnahmen/60b_KWG_84_WpIG_und_57_GwG/meldung_2026_10_09_deutsche_bank_ag.html

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