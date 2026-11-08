Großfahndung in Bremen: Hochgefährlicher Gewalttäter aus Psychiatrie entkommen!

Die Sicherheitsbehörden in Norddeutschland schlagen Alarm und bitten die Bevölkerung um höchste Aufmerksamkeit bei einem brisanten Vorfall im Gesundheitswesen. Am Samstagabend kam es in der Hansestadt zu einem schwerwiegenden Sicherheitsvorfall, bei dem ein unterbrechungsfrei untergebrachteter Insasse spurlos verschwand.Der gesuchte Mann war wegen massiver Delikte in einer hochgesicherten Einrichtung untergebracht und gilt nach offiziellen Einschätzungen als unberechenbar und risikobehaftet. Die Strafverfolgungsbehörden haben unmittelbar nach dem Bemerken der Flucht eine großangelegte Fahndung eingeleitet, um den Entflohenen schnellstmöglich wieder in Gewahrsam zu nehmen.

Die Ermittler stehen derzeit vor zahlreichen offenen Fragen bezüglich des genauen Hergangs des Ausbruchs aus dem stark gesicherten Areal. Bislang ist unklar, wie es dem Insassen gelangen konnte, die bestehenden Sicherheitsvorkehrungen und Überwachungssysteme zu überwinden. Die Belegschaft sowie die zuständigen Stellen prüfen intensiv die internen Auseinandersetzungen und Abläufe der Besagten Nacht, um etwaige Sicherheitslücken aufzudecken. Parallel dazu laufen umfangreiche Suchmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet sowie über die Landesgrenzen hinaus, wobei Kontrollen an Verkehrsknotenpunkten und öffentlichen Plätzen verstärkt wurden.

Für die Bürgerinnen und Bürger gilt die dringende Empfehlung, im öffentlichen Raum aufmerksam zu bleiben und verdächtige Wahrnehmungen sofort weiterzuleiten. Ein Eigennutz oder direktes Herantreten an die Person wird strengstens abgeraten, da die Lage eine professionelle Bewältigung durch geschulte Einsatzkräfte erfordert. Die Beamtinnen und Beamten setzen bei ihren Fahndungsmaßnahmen auch auf die Mithilfe von Passanten und Anwohnern, um entscheidende Hinweise auf den aktuellen Aufenthaltsort des Flüchtigen zu erhalten und die öffentliche Sicherheit rasch wiederherzustellen.

Die Fakten zur Fahndung

Gesuchte Person: Kaan Hayrat (49 Jahre alt)

Kaan Hayrat (49 Jahre alt) Bekannter Deckname: Hikmet Gedik

Hikmet Gedik Ort des Ausbruchs: Forensische Station des Klinikums Bremen-Ost

Forensische Station des Klinikums Bremen-Ost Zeitpunkt: Samstagabend

Samstagabend Äußeres Erscheinungsbild: Ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur, braune Augen, braune Haare, Dreitagebart

Ca. 1,75 Meter groß, schlanke Statur, braune Augen, braune Haare, Dreitagebart Bekleidung beim Entkommen: Braune Steppweste mit Kapuze, blaues Hemd, schwarze Lackschuhe

Braune Steppweste mit Kapuze, blaues Hemd, schwarze Lackschuhe Gefahreneinstufung: Die Polizei Bremen stuft den Mann als gefährlich ein; er war wegen schwerer Straftaten zwangsuntergebracht.

Die Polizei Bremen stuft den Mann als gefährlich ein; er war wegen schwerer Straftaten zwangsuntergebracht. Verhaltensanweisung: Bei Sichtkontakt Abstand halten, Person nicht ansprechen, nicht in Gefahr bringen!

Bei Sichtkontakt Abstand halten, Person nicht ansprechen, nicht in Gefahr bringen! Notruf: Umgehend Notruf 110 wählen.

Umgehend Notruf wählen. Hinweistelefon: Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 oder jede andere Polizeidienststelle.

Quellenangaben

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