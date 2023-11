Grünberg: Sexuelle Belästigung durch 68-jährigen im Zug!

Grünberg (ots)

Ein 68-jähriger Mann aus Eichenzell steht im Verdacht, eine erst 16-Jährige in der Hessischen Landesbahn 24839 auf der Fahrt von Gießen in Richtung Fulda durch Gesten sexuell belästigt zu haben. Der Vorfall soll sich am Samstagabend (18.11. / 21:25 Uhr) abgespielt haben. Eine verständigte Streife der Polizeistation Grünberg kontrollierte den 68-Jährigen bei Halt im Bahnhof Grünberg gegen 21:35 Uhr. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam der Mann wieder frei. Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber der Bundespolizeiinspektion Kassel übergeben, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Gegen den 68-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann oder selbst Opfer einer ähnlich gelagerten Tat wurde, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.