Gründer der bankrotten #Krypto-Börse FTX verlor Milliarden, aber nicht bevor er Millionen an Demokraten und linke Organisationen spendete!

Die finanzielle Treue der Unternehmenswelt, die Kultur zu streichen Demokraten, geht weiterhin zum Nachteil von Investoren, die jetzt Milliarden von Dollar verloren haben, nachdem sie törichterweise Geld an einen linken Betrüger übergeben haben.

Sam Bankman-Fried, der Gründer der Kryptobörse FTX, hat mehr als 15 Milliarden Dollar an beanspruchten Vermögenswerten beschafft, aber während er immer noch das Geld anderer Leute zum Spielen hatte, spendete er Millionen an demokratische Kandidaten und linke Zwecke, so Fox News Digital, das berichtete, dass er „während des Wahlzyklus 2022 mindestens 38 Millionen Dollar in linke

Bankman-Fried war in der Tat der zweitgrößte Geber demokratischer politischer Aktionskomitees und Gruppen hinter dem linksextremen Finanzmagnaten George Soros, der während des Wahlkampfzyklus etwa 127 Millionen Dollar ausgezahlt hat, einschließlich Geld, das in die Kampagnen von linksextremen „Bezirksanwälten“ ging, die weiterhin eine Soft-on-Crime-Politik verfolgen, die amerikanische Städte zerstört.

Aber es war der Zusammenbruch von FTX in dieser Woche, der die Finanzen von Bankman-Fried in Frage gestellt hat, da die Börse jetzt völlig bankrott zu sein scheint.

„Eine vollwertige Liquiditätskrise zwang FTX, am Freitag Konkurs anzumelden, und das Vermögen von Bankman-Fried, das Anfang dieser Woche auf 15,6 Milliarden Dollar geschätzt wurde, ist laut dem Bloomberg Billionaires Index stark gesunken. Der Index schätzt derzeit, dass Bankman-Fried keinen materiellen Reichtum hat“, fügte Fox News Digital hinzu.

„Bankman-Frieds philanthropisches Kollektiv, die FTX Foundation, die sich für die Bekämpfung des Klimawandels und anderer globaler Gesundheitsprobleme einsetzte, zerfiel infolge der Krise“, fuhr der Bericht fort. „Die Gruppe hat den CarbonPlan und Giving Green unterstützt, zwei Klimainitiativen, die sich einem sogenannten grünen Übergang von fossilen Brennstoffen widmen, und das Good Food Institute, eine Organisation, die den Ausbau von pflanzlichem Fleisch vorantreibt.“

Die Führer der Stiftung traten alle am Freitag zurück und sagten, dass die Organisation ihre Arbeit nicht mehr ausführen oder Zuschüsse vergeben könne.

„Wir sind am Boden zerstört zu sagen, dass es wahrscheinlich aussieht, dass es viele zugesagte Zuschüsse gibt, die der Future Fund nicht einhalten kann“, bemerkten die Staats- und Regierungschefs laut Fox News Digital in einem Blogbeitrag. „Es tut uns so leid, dass es dazu gekommen ist. Wir sind dem Future Fund beigetreten, um unglaubliche Menschen und Projekte zu unterstützen, und dieses Ergebnis ist für uns herzzerreißend.“

Während des Wahlkampfzyklus spendete Bankman-Fried hauptsächlich an den Protect Our Future PAC und den House Majority PAC, die beide ausschließlich Demokraten unterstützen. Der erste PAC erhielt etwa 27 Millionen Dollar vom jetzt kaputten Krypto-Magnaten, was ihn zum mit Abstand größten Spender macht. Im Gegenzug gab der PAC fast 24 Millionen Dollar für demokratische Kandidaten und linke Anliegen aus.

Er schickte auch eine sechsstellige Spende an das Democratic Congressional Campaign Committee oder das DCCC.

Anfang dieses Jahres verpflichtete sich Bankman-Fried, bis 2024, den nächsten Präsidentschaftswahlzyklus, 1 Milliarde Dollar seines angeblichen Vermögens für linke politische Beiträge auszugeben. Aber im Oktober sagte er Politico, dass er diesen Betrag auf rund 100 Millionen Dollar gewinnen würde. Aber seine neuen finanziellen Probleme bedeuten wahrscheinlich, dass das 100-Millionen-Dollar-Versprechen auch nicht eintreten wird.

„Dies ist eine absolut atemberaubende Wende von jemandem, der der Liebling der politischen Kreise in Washington war“, sagte Kristin Smith, Geschäftsführerin der Blockchain Association, laut Fox News Digital, dem Outlet. „Es wurde auf einem Kartenhaus gebaut„.

Die Nachrichten werden für Bankman-Fried wahrscheinlich nur noch schlimmer werden.

„Noch wenn Milliarden verloren gehen werden, wird niemand so sehr zerquetscht werden wie Bankman-Fried selbst, dessen persönliches Vermögen von 16 Milliarden Dollar auf eine möglicherweise negative Zahl bei der Berücksichtigung seiner persönlichen Schulden zusammengebrochen ist. Natürlich geht es von dort aus bergab, besonders wenn SBF ins Gefängnis geworfen wird, weil er Milliarden an Kundengeldern in seiner Börse gestohlen und sie nicht einmal zum Kauf von Yachten, sondern auch für katastrophal schlechte Investitionen verwendet hat“, bot Tyler Durden von Zero Hedge in den Nachrichten über den Konkurs der Börse an.

