GRÜNE dreht komplett mit ihrer HETZE gegen die AFD durch! 

von

Dirk Lauer

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Kommentare

Ein Kommentar zu „GRÜNE dreht komplett mit ihrer HETZE gegen die AFD durch! “

  1. Avatar von Ralf.Michael
    Ralf.Michael

    Auf Blau umlackieren bringt da Nix. Überhaupt Nix. Lediglich eine Glocke um den Hals hängen und auf die Wiese stellen ! Bitte hasch mich … ich bin ein Grünling ^_^ und “ begrüne “ Alles was mir vor die Mündung kommt.

    Antworten

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