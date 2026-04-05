GRÜNE dreht komplett mit ihrer HETZE gegen die AFD durch!
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Kommentare
Ein Kommentar zu „GRÜNE dreht komplett mit ihrer HETZE gegen die AFD durch! “
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Auf Blau umlackieren bringt da Nix. Überhaupt Nix. Lediglich eine Glocke um den Hals hängen und auf die Wiese stellen ! Bitte hasch mich … ich bin ein Grünling ^_^ und “ begrüne “ Alles was mir vor die Mündung kommt.
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