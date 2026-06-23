GRÜNES GELD-WUNDER: Diese Abgeordnete kassiert die absoluten Mega-Millionen nebenbei!

Da reibt sich ganz Berlin ungläubig die Augen! Eine Politikerin der Grünen stellt die gesamte Konkurrenz im Bundestag beim Thema Zusatzverdienst komplett in den Schatten. Während andere Volksvertreter sich mit kleineren Beträgen begnügen müssen, fließen bei der prominenten Abgeordneten die Millionen aus der Wirtschaft nur so aufs Konto. Sie hat mit ihren gemeldeten Zusatzeinnahmen einsam die absolute Spitzenposition im Parlament übernommen und lässt den Rest der politischen Elite alt aussehen. Die Gesamtsumme ihrer Gewinnausschüttungen ist so gigantisch, dass sie die Einnahmen der gesamten nachfolgenden Top-Verdiener der anderen Fraktionen zusammengerechnet spielend im Alleingang erreicht.

Der Grund für den warmen Geldregen liegt in der eigenen Familie und hat Tradition. Die Abgeordnete, die übrigens die Nichte eines extrem bekannten ehemaligen Bundesinnenministers ist, besitzt geerbte Anteile an einem riesigen und weltweit erfolgreichen Technologiekonzern. Das traditionsreiche Familienunternehmen macht jährlich gigantische Umsätze und beschäftigt eine riesige Belegschaft, während die Politikerin dort zusätzlich im Aufsichtsrat sitzt. Durch dieses Erbe ist sie finanziell völlig unabhängig und zur unangefochtenen Spitzenreiterin der Nebeneinkünfte aufgestiegen, lange bevor sie über die Landesliste überhaupt den Weg in den Plenarsaal fand.

Hinter der Spitzenreiterin folgt die politische Konkurrenz nur mit riesigem Abstand. Auf den weiteren Plätzen der Großverdiener tummeln sich Abgeordnete von Union und Opposition, die ihr Geld unter anderem mit einer ländlichen Bio-Mühle, einem weitverzweigten Imperium aus unzähligen Vermietungen oder durch die Arbeit in Steuerberatungskanzleien und Anwaltskanzleien mit vielen Mandanten verdienen. Dabei überwacht das Parlament die Finanzen seiner Mitglieder streng. Wer seine Beteiligungen und Zusatzeinkünfte nicht pünktlich und transparent offenlegt, dem droht ein empfindliches Ordnungsgeld durch die Bundestagspräsidentin – doch für die grüne Millionen-Erbin ist die korrekte Meldung ohnehin kein Problem.

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