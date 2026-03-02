GRUSEL-FUND IM WALD: DIE LEICHE IN DER GELBEN KISTE!

Rostock zittert vor diesem schrecklichen Geheimnis! Es war ein friedlicher Nachmittag, als die Idylle in der Südstadt jäh durchbrochen wurde. Ein harmloser Spaziergänger entdeckte zwischen weggeworfenem Unrat das pure Grauen. Inmitten von hässlichem Sperrmüll stieß er auf eine gelbe Plastikbox, die wie ein makaberer Leichenwagen auf Rollen wirkte. Der Schock saß tief, als die herbeigerufenen Beamten realisierten, dass in diesem bizarren Eigenbau tatsächlich ein Mensch lag – lieblos verpackt wie lästiger Abfall.

Die Ermittler stehen vor einem riesigen Rätsel, denn das Opfer wurde wie ein Paket in Folie gewickelt. Niemand weiß derzeit, ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelt. Die Spurensicherung rückte mit einem Großaufgebot an, während helles Flutlicht das dunkle Dickicht in ein geisterhaftes Licht tauchte. Männer in weißen Schutzanzügen suchten jeden Grashalm nach Hinweisen ab, doch die Leiche selbst blieb vorerst unberührt. Die Experten wollten den toten Körper erst in der Sterilitat der Rechtsmedizin aus seiner Plastikhülle befreien, um keine wertvollen Spuren zu vernichten.

In der Hansestadt herrscht nun nackte Angst vor einem skrupellosen Killer. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass der Tote unmöglich allein an diesen abgelegenen Ort gelangt sein kann. Alles deutet auf ein blutiges Verbrechen hin, bei dem der Täter sein Opfer eiskalt auf einer umgebauten Schubkarre in den Wald rollte. Während die Bewohner der Südstadt noch rätseln, wer der Unbekannte in der gelben Kiste sein könnte, jagen die Fahnder der Mordkommission bereits nach dem Phantom, das diesen grausigen Fundort gewählt hat.

