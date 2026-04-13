+++ GUTACHTER-BEBEN IN LOHR! ZWEIFEL AN FORENSIK LOHR AM MAIN – FREIHEIT NACH SKANDAL-FALL, DOCH NEUER DRAMA-VERDACHT! +++

Lohr am Main – Was hinter den Mauern des Maßregelvollzugs geschieht, sorgt erneut für heftige Diskussionen! Nach der spektakulären Entlassung eines Patienten, die auf ein unabhängiges Gutachten zurückgeführt wird, stehen jetzt neue Vorwürfe im Raum: War auch ein weiterer Fall womöglich eine Fehleinweisung? Im Zentrum steht ein ehemaliger Polizeibeamter, der seit Jahren nach Paragraph 63 STGB zur Unterbringung in der Forensik festgehalten wird. Insider berichten von massiven Zweifeln an der Objektivität einzelner Gutachten – und sprechen sogar von gravierenden Fehlern und widersprüchlichen Einschätzungen!

Psychiatrie-Opfer Thomas Krebs neben dem Mahnmal in Lohr am Main!

Brisant: Während ein Gutachten aus München die weitere Unterbringung stützt, kommt ein anderes zu einem völlig gegenteiligen Ergebnis und hält eine Entlassung für gerechtfertigt! Noch explosiver wird die Lage durch den Vorwurf, ein Gutachten sei methodisch so fehlerhaft, dass es eigentlich gar nicht hätte verwendet werden dürfen. Trotzdem bleibt es offenbar Grundlage für schwerwiegende Entscheidungen. Zusätzlich sorgt Verwirrung um interne Zuständigkeiten für Aufsehen: Aussagen zur angeblichen Symptomatik werden plötzlich einem anderen Arzt zugeschrieben als zunächst angenommen. Ein Chaos, das Kritiker als „unhaltbaren Zustand“ bezeichnen!

Doch damit nicht genug: Der betroffene Mann soll während seiner Unterbringung massive gesundheitliche Schäden erlitten haben – von schweren körperlichen Beschwerden bis hin zu dauerhaften Einschränkungen. Jetzt spitzt sich der Fall weiter zu, denn auch die Bestellung eines neuen Gutachters sorgt für Empörung. Statt eines externen Experten wurde ein Mediziner aus einer Einrichtung gewählt, die organisatorisch mit der betroffenen Klinik verbunden ist. Die Folge: Ablehnung, Misstrauen und neue Fragen! Hinter den Kulissen wird bereits über ein eigenes Gegengutachten nachgedacht – und über einen möglichen Paukenschlag, der das ganze System erschüttern könnte!

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